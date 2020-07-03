Kocasının döverek eve kilitlediği kadını polis kurtardı - Son Dakika

Kocasının döverek eve kilitlediği kadını polis kurtardı

Kocasının döverek eve kilitlediği kadını polis kurtardıKÜTAHYA'da kocasının döverek eve kilitlediği öne sürülen kadın, polisin çilingir yardımıyla girdiği evden kurtarıldı.

Kocasının döverek eve kilitlediği kadını polis kurtardı

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KÜTAHYA'da kocasının döverek eve kilitlediği öne sürülen kadın, polisin çilingir yardımıyla girdiği evden kurtarıldı. Polise direnen koca ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Meydan Mahallesi Behdioğlu sokak üzerine oturan M.H.K., eşi K.K.?yı iddiaya göre 2 çocuğunun önünde dövdükten sonra evin bir odasına kilitledi. Kadının odadan yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçerek eve gitti. Yaklaşık yarım saat kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca, polis ekipleri savcılık talimatıyla çilingir çağırdı. Kapının açılmasının ardından polise direnen koca M.H.K. gözaltına alındı. Odaya kilitlenen eşi K.K. ise evden çıkarılarak ambulansta tedavi edildikten sonra Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Yaklaşık 16 yıllık evli olduklarını söyleyen 3 çocuk annesi K.K. 'Her gün eve geldiğinde bana şiddet uyguluyor. Nedenini bilmiyorum. Dün de aynı şekilde geldi beni darp etti. Şiddet uyguladı. Polisi arayıp yardım istedim ama gelen polislere kapıyı açmadı" dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Meydan Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kocasının döverek eve kilitlediği kadını polis kurtardı - Son Dakika

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