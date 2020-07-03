Kocasının döverek odaya kilitlediği kadını polis kurtardı - Son Dakika

KÜTAHYA'da, kocasının döverek eve kilitlediği kadın, polis tarafından kurtarıldı. Koca ise direndiği polisler tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.
Meydan Mahallesi Behdioğlu Sokak'ta yaşayan M.H.K., iddiaya göre, eşi K.K.'yi 2 çocuğunun yanında dövüp, bir odaya kilitledi. Kadının yardım çığlıklarını duyan komşular polisi aradı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, yaklaşık yarım saat zilini çaldıkları kapı açılmayınca, savcılık talimatıyla çilingir çağırdı. Kapının çilingir tarafından açılması üzerine eve giren polis ekipleri, kendilerine direnen koca M.H.K.'yi etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı.
Soruşturma sürüyor.