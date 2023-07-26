Kocasının gittiği masaj salonunu basan kadın ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
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Kocasının gittiği masaj salonunu basan kadın ortalığı savaş alanına çevirdi

26.07.2023 11:39

İstanbul'da bir kadın, kocasının gittiği masaj salonunu basarak iş yerinin önünde ortalığı birbirine kattı. Masaj salonunun kapısını tekmeleyen kadın, çalışanlarla da kavga etti. Olay cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul'da bir kadın kocasının gittiği masaj salonunu basarak iş yerinin önünde ortalığı birbirine kattı. Etrafa "İçeride bir sürü adam köpükleniyor. Ben deli değilim" diyen kadın, masaj salonunun kapısını tekmeleyerek çalışanlarla da kavga etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

"BİR SÜRÜ ADAM KÖPÜKLENİYOR"

Dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde iddiaya göre eşinin birçok kez spa salonuna giderek masaj yaptırdığını öğrenen kadın, salonun olduğu adrese gitti. Eşinin orada olmadığını öğrenmesinin üzerine kadın, iş yerinin önünde bağırmaya başladı. Spa salonunda yasadışı fuhuş yapıldığını iddia eden kadın, "Ben deli değilim. İçeride bir sürü adam köpükleniyor" diyerek etraftaki vatandaşlara seslendi.

KAPILARI TEKMELEDİ

Bir süre sonra iş yerinin etrafında toplanan kalabalık kadını sakinleştirmeye çalışırken bir adamın, "Bu şekilde burayı basarsanız haneye tecavüz etmiş olacaksınız ve siz suçlu olacaksınız. Zabıta, polis ile gelseniz daha iyi olur" demesinin üzerine kadın "Neden ben suçlu oluyorum? Zorunuza mı gitti?" diye karşılık verdi. Bir süre sonra sinirli kadın, spa salonunun kapısını tekmelemeye başladı.

ANBEAN KAMERADA

Bunun üzerine kapıyı açan iş yeri çalışanı, kadın ile kavga etmeye başladı. Vatandaşların müdahalesi ile ikili ayrılırken çalışan iş yerine geri döndü. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Ferht Srin: Lütfen su masaj ve faydalarını bilimsel verilere dayanarak kaleme alın kamu spotu yapılsın gerekirse. Binlerce yıllık saglık uygulaması her zaman baska seyle ilişkilendiriyor. Yazık bu kadar egitimsiz olunmaz... Asya ba bakkaldan cok masaj salonu var guldurmeyin milleti bize... Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
  • Erol MARASLI: Kocana sahip çık.orası bir işletme.devlet resmi olarak izin vermiş. Cevap Yaz 12 4 Yayından Kaldır
  • Biyo Art: Böyle hanımefendileri bu hale düşüren erkek müsvettelerinin allah belasını versin tez vakitte Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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İstanbul, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocasının gittiği masaj salonunu basan kadın ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocasının gittiği masaj salonunu basan kadın ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
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