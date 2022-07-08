İstanbul'da bir kadın kocasının kendisini aldattığını iddia ettiği kadını takip etti. Öfkeli şahıs, evini bulduğu kadının dışarı çıkmasını bekledi.
Şahıs, kadın dışarı çıkınca da sokak ortasında saldırmaya başladı. Kadını saçından tutarak yerde sürükleyen şahıs, "Bana AIDS bulaştırdılar. Bu kadın yüzünden AIDS oldum. Beni kanser ettiler. Herkes bu kadını tanısın" şeklinde bağırdı.
Dayak yiyen kadın yerlerde sürüklenirken, çevredekiler araya girip olayı sonlandırdı. Cep telefonu kayıtlarına yansıyan olay ile ilgili polise herhangi bir şikayetin yapılmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar - Son Dakika