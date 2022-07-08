Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar - Son Dakika
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Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar

08.07.2022 13:38

İstanbul Güngören'de bir kadın, kocasının kendisini aldattığını ileri sürdüğü kadını takip edip, evini buldu. Kadını sokak ortasında döven şahıs, "Bu kadın yüzünden AIDS oldum, beni kanser ettiler" diyerek feryat etti. Yaşananlar ve kadının yerlerde sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da bir kadın kocasının kendisini aldattığını iddia ettiği kadını takip etti. Öfkeli şahıs, evini bulduğu kadının dışarı çıkmasını bekledi.

"BANA AIDS BULAŞTIRDILAR"

Şahıs, kadın dışarı çıkınca da sokak ortasında saldırmaya başladı. Kadını saçından tutarak yerde sürükleyen şahıs, "Bana AIDS bulaştırdılar. Bu kadın yüzünden AIDS oldum. Beni kanser ettiler. Herkes bu kadını tanısın" şeklinde bağırdı.

OLAY ANI KAMERADA

Dayak yiyen kadın yerlerde sürüklenirken, çevredekiler araya girip olayı sonlandırdı. Cep telefonu kayıtlarına yansıyan olay ile ilgili polise herhangi bir şikayetin yapılmadığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar - Son Dakika
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