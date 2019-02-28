Son Dakika Haberleri: Kocasının Kestiği Ağacın Altında Kalan Kadın Öldü

Kocasının Kestiği Ağacın Altında Kalan Kadın Öldü

16 dakika önce

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, eşiyle birlikte kesmeye çalıştıkları selvi ağacı üzerine devrilen Semra Özler (33), yaşamını yitirdi.

Kocasının Kestiği Ağacın Altında Kalan Kadın Öldü, System.String[]
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, eşiyle birlikte kesmeye çalıştıkları selvi ağacı üzerine devrilen Semra Özler (33), yaşamını yitirdi.

Şeref Mahallesi'nde yaşayan Abidin Özler, bugün öğle saatlerinde, 3 çocuğunun annesi Semra Özler ile Deştin Mahallesi'ndeki arazilerine selvi ağacı kesmeye gitti. Abidin Özler'in motorlu testere ile kesmeye çalıştığı ağaç, bir anda yanındaki eşi Semra Özler'in üzerine devrildi. Ağır yaralanan Özler, olay yerine çağrılan ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özler'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:48 Kaynak: DHA

Yatağan, Muğla, Özler, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın Muhtar, Aracının İçinde Başından Vurulmuş Halde Bulundu Hükümlülerin Çocukları İçin Cezaevinde Anaokul Açıldı

Üst Geçitte İntihara Kalkışan Kadını Yanına Gidip, Vazgeçirdi Deniz Akkaya, Adriana Lima Haberlerine Tepki Gösterdi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 18:04:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocasının Kestiği Ağacın Altında Kalan Kadın Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]