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Kocasının kullandığı tırın altında kaldı - Son Dakika

Kocasının kullandığı tırın altında kaldı

05.01.2022 21:48

Kocasının kullandığı tırın altında kaldı Ağır yaralanan kadını, itfaiye ekipleri kurtardı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kocasının kullandığı tırın ön camından fırlayan kadın, aracın altında kaldı.

Kocasının kullandığı tırın altında kaldı

Ağır yaralanan kadını, itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kocasının kullandığı tırın ön camından fırlayan kadın, aracın altında kaldı. Ağır yaralanan kadını, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeniyalı Mahallesi, Yarımca Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Soner K. idaresindeki 06 JU 972 plakalı tır ile Şükrü G. idaresindeki 41 P 0043 plakalı servis otobüsü çarpıştı. Kaza sırasında tır sürücüsünün yanında olan eşi Feride K. çarpışmanın etkisiyle ön camdan fırlayarak aracın altında kaldı. Sıkışan kadın için olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, sıkışan kadını bulunduğu yerden kurtardı. Ağır yaralanan kadın, ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocasının kullandığı tırın altında kaldı
Kocasının kullandığı tırın altında kaldı
Kocasının kullandığı tırın altında kaldı

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İtfaiye, Kocaeli, Körfez, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocasının kullandığı tırın altında kaldı - Son Dakika


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