Son Dakika Haberleri: Kocasının Mezarını Gömmek İçin Para Bulamayan Kadın, Cesedi Belediye Önüne Getirdi

Kocasının Mezarını Gömmek İçin Para Bulamayan Kadın, Cesedi Belediye Önüne Getirdi

1 saat önce

Rusya'nın Samara kentinde bir kadın 2 hafta önce ölen eşini parasızlık nedeniyle toprağa veremeyince önce eşinin cesedini belediye önüne götürdü.

Kocasının Mezarını Gömmek İçin Para Bulamayan Kadın, Cesedi Belediye Önüne Getirdi, System.String[]
Rusya'nın Samara kentinde bir kadın 2 hafta önce ölen eşini parasızlık nedeniyle toprağa veremeyince önce eşinin cesedini belediye önüne götürdü.

Rusya'nın Samara kentinde yaşanan olaya göre bir adam 2 hafta önce yaşamını yitirirken ölen adamın karısı ise şehir mezarlığına gömülmesi için mezarlık idaresi ile görüştü. Kadının eşini toprağa verebilmesi için 50 bin ruble para talep edildi. Kadın ise bu parayı ödeyemeyeceğini söyleyerek özel mezar işleri yapan kişiler ile anlaştı. Kadının tuttuğu kişiler ise mezar açarken mezarlık idaresi tarafından engellenerek cesedin toprağa gömülmesine engel oldu. Kadın ve akrabaları, 2 hafta beklemek zorunda kalan cesedi şehrin belediye binası önüne götürdü. Bina önünde bir tabut içerisinde ceset gören yetkililer, kadınla konuşarak ona yardımcı olmak istedi. Kadın ise bu kez yetkililerin yardım talebini reddetti.

Cenazenin nereye gömüldüğü bilinmiyor

Yaşanan olay üzerine kadın belediye önünden eşinin cenazesini aldı. Amatör kameralarca çekilen görüntülerden sonra bölge savcılığı mezarlık idaresinden belediye görevlilerine kadar birçok kişi hakkında soruşturma başlattı. Kadının cesedi nereye götürdüğü ve cenazeyi nereye gömdüğü bilinmezken akrabaları kadının cenazeyi kendi köyüne götürmüş olabileceğini ve buradaki köy mezarlığına gömmüş olabileceğini dile getirdi.

Polis ve savcılık birimleri ise olayı araştırmaya devam ederken polis ise cenazenin gömüldüğü yeri araştırmaya devam ediyor. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:56 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, 3. Sayfa
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