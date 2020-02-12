Kocasının MR parası için 66 yaşında koşu yarışına katılıp birinci olan Hintli kadının öyküsü film... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Kocasının MR parası için 66 yaşında koşu yarışına katılıp birinci olan Hintli kadının öyküsü film... - Son Dakika Dünya

Kocasının MR parası için 66 yaşında koşu yarışına katılıp birinci olan Hintli kadının öyküsü film...

7 saat önce

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde dört yıl önce, kalp hastası kocasına MR çektirecek parayı denkleştirmek için 66 yaşında koşu yarışına katılarak birinci olan Lata Bhagwan Kare adlı kadının hikayesi film oldu.

Kocasının MR parası için 66 yaşında koşu yarışına katılıp birinci olan Hintli kadının öyküsü film..., System.String[]

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde dört yıl önce, kalp hastası kocasına MR çektirecek parayı denkleştirmek için 66 yaşında koşu yarışına katılarak birinci olan Lata Bhagwan Kare adlı kadının hikayesi film oldu.

"Lata Bhagwan Kare" adlı filmde başrolü şimdi 70 yaşında olan Kare'nin kendisi oynuyor.

Filmde tarlalarda 80-100 rupi (yaklaşık 7-9 lira) ücretle gündelik işçi olarak çalışan Kare'nin 5.000 rupiyi (yaklaşık 422 lira) bulmak için üzerinde sarisi ve ayağında terlikleriyle başladığı ama yalınayak bitirdiği yarışın öyküsü anlatılıyor.

"Koşarken terliklerim yırtıldı. Çıkarıp attım ve koşmaya devam ettim" diyen Kare, Baramati'de düzenlenen üç kilometrelik yarışa katılmaya nasıl karar verdiğini şöyle anlattı:

"Kocam hastalandı, doktorlar MR çekilmesi gerektiğini söyledi. Kim bize 5.000 rupi (yaklaşık 422 lira) verir ki? Bir gün mahalledeki çocuklar gelip, 'Teyze sen hep yürüyorsun. Yarışı kazanabilirsin' dediler. 'Ödül parası ne?' diye sordum. '5.000 rupi' dediler. Yarışı kazanırsam MR çektirebilecektik. Koşmaya karar verdim."

'Çok fedakarlık yaptı. Onunla gurur duyuyorum'

Dört çocuğu ve bir torunu olan Kare şöyle devam etti:

"Koşu deneyimin yoktu ama birinci olmakta kararlıydım. Bitiş çizgisinden uzaktaydım. Bir anda herkes alkışlayıp tezahürat yapmaya başladı. Kazandığımı sonradan anladım. Ödülü kazanmıştım. Sadece biraz para kazanmak istemiştim. Bir filmde rol alacağım aklımın ucundan bile geçmezdi."

Kare, yarışı en yakın rakibinden üç dakika önce bitirdi.

Kocası Bhagwan Kara ise Lata Kare'nin çok fedakarca davrandığını belirterek "Sadece beni tedavi ettirebilmek için koştu. Bu yaşları bunları yapmak zorunda kaldığı için çok üzülüyorum ama onunla gurur duyuyorum." dedi.

Maharaştra, Hindistan, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:10 
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