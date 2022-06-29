Kocasının öldürdüğü anne ve oğlu yan yana toprağa verildi - Son Dakika
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Kocasının öldürdüğü anne ve oğlu yan yana toprağa verildi

29.06.2022 18:54
Kocasının öldürdüğü anne ve oğlu yan yana toprağa verildi

MANİSA'da boşanma aşamasındaki kocası Hüseyin Yurtseven (71), tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Ummuhan Yurtseven (65) ile oğlu Mustafa Yurtseven (45), yan yana toprağa verildi.

MANİSA'da boşanma aşamasındaki kocası Hüseyin Yurtseven (71), tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Ummuhan Yurtseven (65) ile oğlu Mustafa Yurtseven (45), yan yana toprağa verildi. Hüseyin Yurtseven ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün 20.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Tevfikiye Mahallesi 3800 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ummuhan Yurtseven, 1 yıl önce geçimsizlik nedeniyle eşi Hüseyin Yurtseven'i terk ederek oğlu Mustafa Yurtseven'in yanına yerleşti. Boşanma aşamasındaki eşiyle barışmak isteyen Hüseyin Yurtseven, konuşmak üzere oğlu Mustafa Yurtseven'in evine geldi. Eşinden olumsuz yanıt alan Yurtseven, bu sırada oğlu ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sinirlenen Yurtseven, yanında getirdiği tabanca ile önce oğluna, daha sonra eşine birer el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği anne ve oğlu, kanlar içerisinde evin mutfağında yere yığıldı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne Ummuhan Yurtseven ve oğlu Mustafa Yurtseven'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

1 AY BOYUNCA KEŞİF YAPMIŞApartmandan çıkan şüpheli Yurtseven ise suç aleti ruhsatsız tabancayla birlikte polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yurtseven tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yürütülen soruşturmada Hüseyin Yurtseven'in son 1 aydır, oğlunun evinde saklanan Ummuhan Yurtseven'i görmek için fırsat kolladığı ve mahallede dolaştığı öğrenildi. Ayrıca Hüseyin Yurtseven'in, olay sırasında evde bulunan ve merminin isabet ettiği Mustafa Yurtseven'in üzerine kapanan gelini Nurcan Yurtseven'e de ateş ettiği, o merminin de oğlu Mustafa Yurtseven'in bacağına isabet ettiği öğrenildi. Ağlayarak ifade verdiği öğrenilen Hüseyin Yurtseven üzgün olduğunu ve eşinin barışmayı kabul etmediği için olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.ANNE VE OĞLU YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Ummuhan Yurtseven ile oğlu Mustafa Yurtseven, Saruhanlı ilçesi Bedeller Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından yan yana toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocasının öldürdüğü anne ve oğlu yan yana toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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