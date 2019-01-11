Son Dakika Haberleri: Kocasının Terk Ettiği 8 Çocuklu Kadına Destek

Kocasının Terk Ettiği 8 Çocuklu Kadına Destek

43 dakika önce

Siirt'te eşi tarafından terk edilen Fadile Nas'a (32) öğretmenler tarafından çeşitli yardım yaptı.

Siirt'te eşi tarafından terk edilen Fadile Nas'a (32) öğretmenler tarafından çeşitli yardım yaptı.

Siirt'te Çal Mahallesinde oturan 12-1 yaş arasında 8 çocuklu Fadile Nas, çobanlık yapan kocasının 4 ay önce kendisini terk etmesiyle çocuklarıyla bir başına kaldı. Ailenin durumunu öğrenen İhsan Süreyya Sırma İlkokulu öğretmenleri aileyi ziyaret ederek çeşitli yardımlarda bulundu.

Nas, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında bir okulda çalıştığını, aylık 250 lira kira ödediğini belirterek, eşinin terk etmesiyle çocuklarına bir başına bakmak zorunda kaldığını söyledi.

Sürekli çalışacak bir iş istediğini kaydeden Nas, "Eşim çobanlık yapıyordu, bizi bıraktı. Hiçbir şey istemiyorum. Ben yandım çocuklarım yanmasın. Tek isteğim çocuklarımın okuması. İŞKUR sayesinde yeni işe girdim. Allah devletimize zeval vermesin. 3 aydır çalışıyorum." dedi.

İşe gittiğinde çocuklarını evde yalnız bırakmak zorunda kaldığını dile getiren Nas, kendilerine gıda yardımında bulunan öğretmenlere de teşekkür etti.

Öte yandan, ailenin durumunu öğrenen Siirt Gönül Elçileri Derneği (Gönül-Der) üyeleri de aileye gıda yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Murat Coşar da Nas ailesinin sesini ulaştırmak için sosyal medya aracılığıyla başlattığı kampanya ile hayırseverlere yardım yapmaları çağrısında bulundu.

Coşar, "Babaları tarafından terk edilen çocuklara anneleri bakıyor. Anne, bir okulda temizlik yapıyor. Allah rızası için bu sorumluluğu yüreğinde taşıyan herkes elini taşın altına koyarak imkanlar ölçüsünde aileye destek çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Siirt Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı (SYDV) aracılığıyla Fadile Nas'a ayni ve nakdi yardım yapılıyor. Fadile Nas, işe başlamadan önce SYDV aracılığıyla 2018 yılının son üç ayında bin 375 lira ve çocuk başına 50 lira yardım aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:19 Kaynak: AA

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