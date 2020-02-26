Kocasının tüfekle vurması sonucu kaybettiği görme yetisini geri istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasının tüfekle vurması sonucu kaybettiği görme yetisini geri istiyor - Son Dakika

Kocasının tüfekle vurması sonucu kaybettiği görme yetisini geri istiyor

6 saat önce

Gaziantep'te kocasının tüfekle yaralaması sonucu bir gözü tamamen, diğerinde de yüzde 95 oranında görme kaybı olan 21 yaşındaki Dilara Y., yeniden görebilmek istiyor.

Gaziantep'te kocasının tüfekle yaralaması sonucu bir gözü tamamen, diğerinde de yüzde 95 oranında görme kaybı olan 21 yaşındaki Dilara Y., yeniden görebilmek istiyor.

Merkez Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesinde yaklaşık 1,5 yıl önce şiddet gördüğü için babaevine dönen Dilara Y, konuşmak için gelen kocasının pompalı tüfekle ateş etmesiyle gözlerinden yaralandı.

Bir gözü tamamen kör olan diğeri ise yüzde 5 görebilir hale gelen Dilara Y, evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kocasının kendisini uyuşturucu içmeye zorladığını öne sürerek, "Ben de bunu reddettim defalarca. Ayrılmak istedim, ayrılmak istediğimi her dile getirdiğimde öldüresiye dayak yedim. Darp raporlarım da var, fotoğraflar da var." diye konuştu.

Kocasının, kapının camını kırarak içeri ateş ettiğini anlatan Dilara Y, şöyle devam etti:

"Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Gözlerimi kaybettim. Yoğun bakımda yattım. Doktora 'Ben neden göremiyorum' diye sordum. O psikolojide bana direkt açıklamamak için 'Katarak inmiş, tedaviden sonra göreceksin.' dedi. Sağ gözümün alındığını çok sonra öğrendim. O zaman zaten dünyam başıma yıkıldı."

Dilara Y, diğer gözünün ancak yüzde 5 gördüğünü söyledi, "Tek umudum, tek beklentim, sol gözümün yüzde 40-50 görebilmesi, yani kendi hayatımı kendim devam ettirebilecek şekile gelmesi. 21 yaşındayım sürekli aileme yük olmak istemiyorum. Birilerine muhtaç olarak yaşamak istemiyorum. Kendi hayatımı kendim sürdürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Dilara Y, boşanma aşamasında olduğunu belirttiği kocasının, tutuklu yargılandığı bu davada en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Kocasının tüfekle vurması sonucu kaybettiği görme yetisini geri istiyor

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gaziantep'te Suriyeli genç, otomobil önüne atlayarak intihar etmek istedi
Nişanlısından ayrılan gencin para koparmak için değil, intihar etmek için atladığı ortaya çıktı Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 23:54:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocasının tüfekle vurması sonucu kaybettiği görme yetisini geri istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]