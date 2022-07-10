Kocasının yanınaki kadına laf atan adama meydan dayağı! Polis zor kurtardı - Son Dakika
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Kocasının yanınaki kadına laf atan adama meydan dayağı! Polis zor kurtardı

10.07.2022 13:07
Kocasının yanınaki kadına laf atan adama meydan dayağı! Polis zor kurtardı

Adıyaman'da eşiyle birlikte alışveriş yapan kadına laf attığı iddia edilen kişi, kadının kocası ve çevredeki vatandaşlar tarafından kovalanarak meydan dayağına çekildi. Polis ekipleri, söz konusu şahsı vatandaşların elinden zor aldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da Atatürk Caddesi Ulucami yakınlarında eşiyle birlikte alışveriş yapan kadının yanından geçen Ahmet C., iddiaya göre kadına laf attı.

KOVALAYIP MEYDAN DAYAĞI ATTILAR

Durumu fark eden kadının kocası ile vatandaşlar şahsı, Musalla Camisine kadar kovalamaya başladı. Burada şahsı yakalayan vatandaşlar ile kadının kocası şahsa meydan dayağı attı. Bu esnada devriye görevinde bulunan Yunus Polis ekipleri olayı fark edince kavga eden şahıslara müdahale etti.

Eşiyle alışveriş yapan kadına laf attığı iddia edilen şahsa meydan dayağı! Polis ellerinden zor aldı

POLİS VATANDAŞLARIN ELİNDEN ZOR ALDI

Meydan dayağına çekilen şahsı polis ekipleri güçlükle vatandaşların elinden aldı. Polis ekipleri darp neticesi yaralanan şahsı olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderdi. Hastanede tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan isimleri öğrenilemeyen karı ve koca, Ahmet C'den şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Atatürk Caddesi, alışveriş, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocasının yanınaki kadına laf atan adama meydan dayağı! Polis zor kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasının yanınaki kadına laf atan adama meydan dayağı! Polis zor kurtardı - Son Dakika
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