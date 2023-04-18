Aldatıldığını öğrenen kadından vahşi plan! Kocasının yasak aşkını ve onun 2 aylık bebeğini asitle ağır yaraladı - Son Dakika
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Aldatıldığını öğrenen kadından vahşi plan! Kocasının yasak aşkını ve onun 2 aylık bebeğini asitle ağır yaraladı

18.04.2023 11:03

Denizli'de 2 çocuk annesi kadın, kocasının kendisini aldattığını öğrenince sinir krizi geçirdi. Kocasının Özbek sevgilisine ve ondan doğan 2 aylık bebeğine asit atarak ağır yaralayan kadın, polis tarafından evinde yakalandı.

Denizli'de 2 çocukları olan ve yaklaşık 18 yıldır evliliklerini sürdüren Gökhan Y. (40) ile Kerzi Y. (40) arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Eve çok sık gelmediği için kocasının kendisini aldattığını düşünen Kerzi Y., yaptığı takip araştırmalar sonucu, eşinin S.G. isminde Özbek sevgili yapıp bebeğinin ondan da olduğunu öğrenince çılgına döndü.

HEM KADINA HEM BEBEĞİNE ASİT FIRLATTI

Özbek sevgilinin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi'ndeki yerini belirleyen Kerzi Y., yanına asit alarak harekete geçti. Eve giden kadın, tartıştığı eşinin sevgilisine ve yanında bulunan 2 aylık bebeği H.Y.'ye asit fırlatarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, acılar içinde kalan kadın ve çocuğu hastaneye kaldırdı.

YAKALANDI

Olayın ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, şüpheli kadın Kerzi Y.'yi aynı ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'ndeki evinde kıskıvrak yakaladı. Burada olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte çalışma gerçekleştiren ekipler, olayı gerçekleştiren kadını gözaltına alarak karakola götürdü.

KISKANDIĞINI SÖYLEDİ

Kadın ilk ifadesinde, 2 çocuğunun babası olan kocasını başkasıyla birlikte olup çocuk yaptığı için kıskanıp hazmedemediğini söyledi.

BEBEĞİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Öte yandan; hastaneye kaldırılan annenin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, 2 aylık bebeğin ise vücudunun büyük kısmında yanıklar olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aldatıldığını öğrenen kadından vahşi plan! Kocasının yasak aşkını ve onun 2 aylık bebeğini asitle ağır yaraladı - Son Dakika


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