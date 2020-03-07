Kocasıyla fuhuş yapması için 1500 TL vermiş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasıyla fuhuş yapması için 1500 TL vermiş - Son Dakika

Kocasıyla fuhuş yapması için 1500 TL vermiş

7 saat önce

ADANA'da, otoyol kenarları ile masaj salonlarında fuhuş yaptıran çete çökertildi.

Kocasıyla fuhuş yapması için 1500 TL vermiş, System.String[]

ADANA'da, otoyol kenarları ile masaj salonlarında fuhuş yaptıran çete çökertildi. 8'i kadın 23 kişinin yakalandığı operasyonla birlikte çetenin, polise yakalanmamak için telefon görüşmelerinde "Jantı lastiğe takalım", "Duvara sıva yapalım" şifrelerini kullandığı ortaya çıktı. Bir kadının da çete üyesi kadına, eşiyle birlikte olması için 1500 TL ödediği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, otoyol kenarları ile masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Tespit edilen şüphelileri, teknik ve fiziki takibe alan polis, belirlenen adreslere 4 Mart sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8'i kadın 23 şüpheli gözaltına alındı.

OTOYOLA SERVİS KALDIRMIŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerden Ali K., Mehmet U., Yılmaz Ö., Kadir Ö. ve Kadir K.'nın, çetenin Adana- Gaziantep Otoyolu sorumlusu oldukları, kadınları otoyola götürerek 50 ila 100 lira arasında fuhşa zorladıkları belirlendi. Şüphelilerden Şervan A. ve Yılmaz Ö.'nün kadınları otomobillerle gidecekleri adreslere bırakıp aldıkları, Ozan I. ve Ali K.'nın da polise karşı nöbet tutukları ortaya çıktı. Lale K. ve oğlu İsa K. ile Aytül S. ve Mehmet A.'nın kadınlara, masaj salonlarında 150 ila 1500 lira arasında fuhuş yaptırdıkları da saptandı.

KOCASINA KADIN AYARLAMIŞ

Çetenin polise yakalanmamak için telefon görüşmelerinde, "Jantı lastiğe takalım", "Duvara sıva yapalım" şifrelerini kullandığı belirlendi. Operasyon kapsamında, çete üyeleriyle fuhuş için anlaşan 45 kişinin de ifadesine başvuruldu. Bu kişiler arasında bulunan bir kadının, kocası ile ilişkiye girmesi için çete üyesi kadınla 1500 TL'ye anlaşıp, parayı ödediği de tespit edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.


TEM Otoyolu, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:17 Kaynak: DHA
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