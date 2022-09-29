Kocasıyla gasilhanede hesaplaşan kadını oynayan Aslıhan Gürbüz: Kendinden çok veren kadınlar dımdızlak kalabiliyor - Son Dakika
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Kocasıyla gasilhanede hesaplaşan kadını oynayan Aslıhan Gürbüz: Kendinden çok veren kadınlar dımdızlak kalabiliyor

29.09.2022 10:45

Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Ela ile Hilmi ve Ali" filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Aslıhan Gürbüz ile yönetmen Gizem Kızıl, Muammer Brav'la Ekşın programına konuk olarak vizyona girecek Bana Karanlığını Anlat filmini, filmin çekim sürecini paylaştı.

Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Ela ile Hilmi ve Ali" filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Aslıhan Gürbüz ile yönetmen Gizem Kızıl, Muammer Brav'la Ekşın programına konuk olarak vizyona girecek Bana Karanlığını Anlat filmini, filmin çekim sürecini paylaştı.

Yönetmen Gizem Kızıl, 23 Eylül'de vizyona girecek 'Bana Karanlığını Anlat'ın konusuyla ilgili "Film, bir yüzleşme hikayesi. Ölen kocasının arkasından söyleyemediği her şeyi gasilhane duvarları içerisinde söylemeye çalışan, o sırada da çekirdek bir ailenin içindeki çatışmaları izlediğimiz bir film. Kara komedi" ifadelerini kullandı.

Filmin ismine nasıl karar verdiğini anlatan Kızıl, "Filmi yazmaya başladığımda insanların hep birbirlerine gösterdikleri değil de hepimizin içeride sakladıkları şeyi dışarıya vurmakla ilgili bir şeyler yazmak istedim. Orada da aslında içeride ne kadar aydınlık şeyler olsa da hepimizin karanlık tarafları olduğunu biliyorum ve oralarla ilgileniyorum. İsim seçerken de biraz oralara girmek istedim. Dışarıdan görüneni değil içeride ne yaşıyoruz onu bilelim istedim. İsim de oraya gönderme" dedi.

"İnce ve detaylı işlenmiş senaryolar az geliyor"

Senaryoyu ilk okuduğunda neler hissettiğini anlatan Aslıhan Gürbüz de kadınlar için yazılmış rollerin az olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Aslında bu kadar ince ve detaylı işlenmiş senaryo da az geliyor. Derdimiz sadece kadın konusu ya da kadına dair hikayeler değil. Daha özenle işlenmiş, daha gerçekçi hatta belki daha sıradan. Ama o sıradanlığın muazzamlığının anlatıldığı senaryolar maalesef son zamanlarda yok. Gizem'in senaryosu son yıllarda okuduğum en detaylı, en sıradanlığı harikulade sunan bir senaryoydu."

Filmin Beykoz'da bir köyde çekildiğini söyleyen Aslıhan Gürbüz, filmde 3 kuşak kadının durumunun anlatıldığını belirterek "Kayınvalide rolündeki Serpil abla en eski kuşak. Benim karakterim orta kuşak. Yasemin'in oynadığı karakter ise Z kuşağı dediğimiz son kuşak. Bu yüzden de bu 3 kadınla iletişim ve sahneler müthiş. Gassal ile de öyle. Ayırt edemiyorum" diye konuştu.

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Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika Sinema Kocasıyla gasilhanede hesaplaşan kadını oynayan Aslıhan Gürbüz: Kendinden çok veren kadınlar dımdızlak kalabiliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasıyla gasilhanede hesaplaşan kadını oynayan Aslıhan Gürbüz: Kendinden çok veren kadınlar dımdızlak kalabiliyor - Son Dakika
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