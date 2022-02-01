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Kocasıyla ilişki yaşayan arkadaşının yüzünü ve omzunu jiletle kesti! Savunması pes dedirtti - Son Dakika

Kocasıyla ilişki yaşayan arkadaşının yüzünü ve omzunu jiletle kesti! Savunması pes dedirtti

01.02.2022 08:20
Kocasıyla ilişki yaşayan arkadaşının yüzünü ve omzunu jiletle kesti! Savunması pes dedirtti

Konya'da eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü arkadaşı Fidan K.'nin yüzünü ve omzunu jiletle kesen Ayşe Y. kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Dehşeti anlatan F.K., "Bir şeyi yüzüme doğru hızla çektiğini hissettim. Yüzümden kanlar akmaya başladı." derken Ayşe Y. ise kendini, "Elimdeki jileti unuttum ve bir yüzüne bir de omzuna tokat attım" sözleriyle kendini savundu.

6 Mart 2019 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesinde bulunan bir gazinoda Fidan K. bir erkek arkadaşı ile eğlenmek için gazinoya gitti. Burada önceden tanıdığı Ayşe Y. ile karşılaştı. Ayşe Y., yanındaki kişinin eşi olduğunu söyleyip Fidan K. ile tartışıp, ayrıldı. Olay günü Fidan K. ile yeniden karşılaşan Ayşe Y. genç kadının yüzüne ve omzuna jiletle vurdu.

"76 GÜNÜN ACISI KÖTÜ OLACAK"

Ağır yaralanan F.K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan A.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 76 gün tutuklu kalan Ayşe Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayşe Y. çıkar çıkmaz "76 günün acısı kötü olacak" paylaşımı yaptı.

"YÜZÜMDEN KANLAR AKMAYA BAŞLADI"

Jiletli dehşeti yaşayan Fidan K. ifadesinde olayı şu sözlerle anlattı: "Olay tarihinde 2 ay kadar önce bir erkek arkadaşımla gazinoya eğlenmeye gitmiştim. Gazinoda yanıma gelen takma ismini Sude olarak bildiği A.Y. eğlendiğim kişinin ayrıldığı eşi olduğunu söyledi. Aramızda tartışıp ayrılmıştık. Olay günü aynı gazinoya tek başıma eğlenmeye gittim. Bir süre sonra lavaboya gitmek için kalktım. Lavabonun kapısına geldiğimde A.Y. birden yanımda belirdi. Bir şeyi yüzüme doğru hızla çektiğini hissettim. Yüzümden kanlar akmaya başladı. Eline baktığımda neşter gibi bir şey vardı. Alt kata doğru kaçmaya başladığım sırada omzuma da aynı aletle vurdu. Merdivenlerden indim ve kanları görünce bayılmışım. Yüzümdeki ve omzumdaki yaralar çok derin. Çok sayıda dikiş atıldı. Doktorlar iz kalacağını söyledi" dedi.

"ELİMDE JİLET OLDUĞUNU UNUTMUŞUM"

Sabah'ın haberine göre Ayşe Y. ise verdiği ifadesi ile pes dedirtti. Elinde jilet olduğunu unuttuğunu anlatan Ayşe Y, "F.K. benim arkadaşımdı. Biz eşimle ayrılmıştık. Sonra öğrendim ki F.K. ve eşim birlikte yaşamışlar. Bunun üzerine F.K. ile tartıştık ve aramız açıldı. Olaydan 15 gün kadar önce eşimle tekrar barıştık. Ancak F.K. olaydan 4 gün önce eşimle birlikte samimi bir fotoğrafını bana gönderdi. Bende bunu eşime gönderdim ve tartıştık. Olay günü gündüz eşimle tekrar ayrıldık. Akşam gazinoya geldiğimde çok üzgün ve F.K.'ya kan kusar vaziyetteydim. F.K.'nın yukarı çıktığını gördüm. Ben de 'Yaptığını beğendin mi? Eşimle sonsuza kadar bizi ayırdın. Lanet olsun sana' gibi sözler söylemeyi düşünerek yanına çıktım. F.K.'nın bana saldırabileceğini düşünüp çantamda peçeteye sarılı olan jileti parmağımın arasına sıkıştırdım. Bana küfürlü kelimeler konuştu. Bende, 'bunu bana yapmamalıydın, ne istedin benim eşimden, hayatımdan' dedim. Üzerime gelerek bana vurmaya çalıştı. Bende elimdeki jileti unuttum ve bir tane suratına bir tanede omzuna tokat attım. Yüzünün ve omzunun kanadığını görünce bir daha vurmadım. F.K. aşağıya indi ve ben jileti çantama koydum. Korkudan ne yapacağını bilemedim ve aşağı inince de jiletten kurtulmak aklıma geldi ve jileti konfeti kutusuna attım. Sonra olayın büyüyeceğini düşünüp oradan ayrıldım. F.K. eşimi baştan çıkartarak birlikte yaşadı. F.K.'ya zarar vermek gibi bir niyetim yoktu. Konuşmak için gitmiştim" diye konuştu.

Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan A.Y. 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. F.K.'ya ise 'basit yaralama' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası aldı.

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Selçuklu, Mart, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocasıyla ilişki yaşayan arkadaşının yüzünü ve omzunu jiletle kesti! Savunması pes dedirtti - Son Dakika


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