Kocasıyla tartışan kadın kendisini bıçakladı

DENİZLİ Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kocasıyla tartışmaya başlayan kadın, kendisini karnından bıçakladı. Baygın şekilde hastaneye götürülen kadının kocası gözaltına alındı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kocası H.E. ile aralarında tartışma çıkan B.E. (56), elindeki bıçakla kendisini karnından yaraladı. Kocanın ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, karnından yaralanan kadını baygın halde apartmandan indirerek ambulansla hastaneye kaldırdı. Bölgeye sevk edilen Olay Yeri İnceleme ekipleri bıçakta ve binada inceleme yaparak parmak izi örnekleri aldı.

Yaralı B.E.'nin kendi tartışma esnasında kendini bıçakladığını söylediği öğrenilirken, koca H.E. ise ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.