Son Dakika Haberleri: Kocasıyla Tartıştıktan Sonra 5. Kattan Atlayarak İntihar Etti

Kocasıyla Tartıştıktan Sonra 5. Kattan Atlayarak İntihar Etti

20 dakika önce

Kocasıyla tartıştıktan sonra 5. kattan atlayarak intihar etti Adana'da 28 yaşındaki bir kadın, resmi nikahı olmayan kocasıyla tartıştıktan sonra 5. kattaki evlerinin penceresinden atladıADANA - Adana'da 28 yaşındaki bir kadın resmi nikahı olmayan kocasıyla tartıştıktan sonra 5.

Kocasıyla tartıştıktan sonra 5. kattan atlayarak intihar etti
Adana'da 28 yaşındaki bir kadın, resmi nikahı olmayan kocasıyla tartıştıktan sonra 5. kattaki evlerinin penceresinden atladı

ADANA - Adana'da 28 yaşındaki bir kadın resmi nikahı olmayan kocasıyla tartıştıktan sonra 5. kattan pencereden atlayarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi, Huzurevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Selda Ç. bir süredir resmi nikahı olmadan İ.A. ile yaşamaya başladı. Ancak çift arasında anlaşmazlıklar çıktı. Bu nedenle sürekli tartışan çift en son 30 Aralık Pazar günü gece de tartışmaya başladı. Tartışma sırasında genç kadın eşinin boynunu tırnaklarıyla çizerek yaraladı. Daha sonrada yatak odasına girip kapıyı da arkasından kilitledi. İ.A. kapıyı açmaya çalışırken genç kadın 5. kattaki evinin penceresinden kendini aşağı bıraktı. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından genç kadının cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:02 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
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