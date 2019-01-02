Kocasıyla Tartıştıktan Sonra 5. Kattan Atlayarak İntihar Etti

Kocasıyla tartıştıktan sonra 5. kattan atlayarak intihar etti Adana
'da 28 yaşındaki bir kadın, resmi nikahı olmayan kocasıyla tartıştıktan sonra 5. kattaki evlerinin penceresinden atladı
ADANA - Adana'da 28 yaşındaki bir kadın resmi nikahı olmayan kocasıyla tartıştıktan sonra 5. kattan pencereden atlayarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova
ilçesi, Huzurevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Selda Ç. bir süredir resmi nikahı olmadan İ.A. ile yaşamaya başladı. Ancak çift arasında anlaşmazlıklar çıktı. Bu nedenle sürekli tartışan çift en son 30 Aralık
Pazar günü gece de tartışmaya başladı. Tartışma sırasında genç kadın eşinin boynunu tırnaklarıyla çizerek yaraladı. Daha sonrada yatak odasına girip kapıyı da arkasından kilitledi. İ.A. kapıyı açmaya çalışırken genç kadın 5. kattaki evinin penceresinden kendini aşağı bıraktı. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Genç
kadının cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından genç kadının cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.