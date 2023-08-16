Ankara Kocatepe Camisi'nde yaptıkları çekimin ardından gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan yönetmen Bilal Kısa ve model Ezgi Cebeci'nin ifadeleri ortaya çıktı. Kısa, "Amacım camiinin önünden bir kere bile geçmemiş kişilerin bile camide huzur bulabileceğini ifade etmekti." derken Cebeci, "Üzdüğüm kırdığım herkesten özür dilerim." ifadelerini kullandı.

KOCATEPE CAMİSİ'NDE İNFİALE NEDEN OLAN ÇEKİM

Ankara'da Kocatepe Camii'nde çekilen görüntüler, infiale neden oldu. Kısa bir tişört ile eteğini yukarıya çeken model, başörtüsü, takke ve tespihi de boynuna aksesuar olarak kullanıp, namaz hareketleriyle poz verdi. Çekilen görüntüler de "Zıtlıkların büyüsü" başlığıyla paylaşıldı. Çekimleri yapan yönetmen Bilal Kısa ve model Ezgi Cebeci başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kısa ve Cebeci daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

"DİNİN BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİSİNİ KULLANMAK İSTEDİM"

Bilal Kısa ve Ezgi Cebeci'nin emniyetteki ifadeleri de ortaya çıktı. İfadesinde Kocatepe Camisi'nde yaptıkları çekimin "dinin bütünleştirici etkisini kullanma amacı taşıdığını" söyleyen yönetmen Kısa özür dileyerek, "Camiyle ilgili, caminin önünden dahi geçmeyen insanlara hitap etmek amacıyla camiyi ve dinin bütünleştirici etkisini kullanmak adına bir proje yapmak istedim. Bu proje için hiç kimseden tavsiye ve telkin almadım" ifadelerini kullandı.

"ÜZDÜĞÜM, KIRDIĞIM HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Çekim sırasında herhangi bir yetkili ile karşılaşmadığını belirten Kısa, "Fotoğrafları çektiğim sırada hiçbir yetkili görmedim. Daha sonra cami avlusunda güvenliği gördüm cami minaresinden fotoğraf çekmek istediğimi söyledim. O da yetkililerden izin almamı istedi. Gittiğimde yerlerinde bulamadım. Amacım camiinin önünden bir kere bile geçmemiş kişilerin bile camide huzur bulabileceğini ifade etmekti. Üzgünüm, kırdığım herkesten özür dilerim. Çok pişmanım" dedi.

"AMACIM KİN VE NEFRET TOHUMLARI EKMEK DEĞİLDİ"

Model Cebeci ise şunları söyledi: "Bir yıldır modellik yapıyorum. Bilal Kısa beni dövmelerinden dolayı tercih etti. Dindeki bütünleştirici etkiyi anlatmak adına camide fotoğraflarını çekmek istediğini söyledi. Camide görevli kimse görmedik, cemaatten de bize yönelik bir itiraz gelmedi. Sonra sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık ama çok fazla hakaret ve tehdit mesajı gelince fotoğrafları silip özür mesajı paylaştık. Yanlış anlaşılma nedeniyle üzdüğüm kırdığım herkesten özür dilerim. Amacım kesinlikle kin ve nefret tohumları ekmek değildi."