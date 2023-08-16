Kocatepe Camii'nde çekilen görüntüler infiale neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kocatepe Camii'nde çekilen görüntüler infiale neden oldu

Son Güncelleme: 16.08.2023 22:10

Ankara'da Kocatepe Camii'nde çekilen görüntüler, kısa bir tişört ile eteğini yukarıya çeken modelin başörtüsü, takke ve tespihi de boynuna aksesuar olarak kullanmasıyla infiale neden oldu. Çekimleri yapan yönetmen ve model gözaltına alındı ancak daha sonra serbest bırakıldı. Yönetmen, çekimin dinin bütünleştirici etkisini kullanma amacı taşıdığını belirtirken, model ise yanlış anlaşılma nedeniyle özür diledi.

Ankara Kocatepe Camisi'nde yaptıkları çekimin ardından gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan yönetmen Bilal Kısa ve model Ezgi Cebeci'nin ifadeleri ortaya çıktı. Kısa, "Amacım camiinin önünden bir kere bile geçmemiş kişilerin bile camide huzur bulabileceğini ifade etmekti." derken Cebeci, "Üzdüğüm kırdığım herkesten özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Kocatepe Camisi'ndeki çekimle ilgili yönetmen ve modelin ifadesi ortaya çıktı

KOCATEPE CAMİSİ'NDE İNFİALE NEDEN OLAN ÇEKİM

Ankara'da Kocatepe Camii'nde çekilen görüntüler, infiale neden oldu. Kısa bir tişört ile eteğini yukarıya çeken model, başörtüsü, takke ve tespihi de boynuna aksesuar olarak kullanıp, namaz hareketleriyle poz verdi. Çekilen görüntüler de "Zıtlıkların büyüsü" başlığıyla paylaşıldı. Çekimleri yapan yönetmen Bilal Kısa ve model Ezgi Cebeci başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kısa ve Cebeci daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kocatepe Camisi'ndeki çekimle ilgili yönetmen ve modelin ifadesi ortaya çıktı

"DİNİN BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİSİNİ KULLANMAK İSTEDİM"

Bilal Kısa ve Ezgi Cebeci'nin emniyetteki ifadeleri de ortaya çıktı. İfadesinde Kocatepe Camisi'nde yaptıkları çekimin "dinin bütünleştirici etkisini kullanma amacı taşıdığını" söyleyen yönetmen Kısa özür dileyerek, "Camiyle ilgili, caminin önünden dahi geçmeyen insanlara hitap etmek amacıyla camiyi ve dinin bütünleştirici etkisini kullanmak adına bir proje yapmak istedim. Bu proje için hiç kimseden tavsiye ve telkin almadım" ifadelerini kullandı.

Kocatepe Camisi'ndeki çekimle ilgili yönetmen ve modelin ifadesi ortaya çıktı

"ÜZDÜĞÜM, KIRDIĞIM HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Çekim sırasında herhangi bir yetkili ile karşılaşmadığını belirten Kısa, "Fotoğrafları çektiğim sırada hiçbir yetkili görmedim. Daha sonra cami avlusunda güvenliği gördüm cami minaresinden fotoğraf çekmek istediğimi söyledim. O da yetkililerden izin almamı istedi. Gittiğimde yerlerinde bulamadım. Amacım camiinin önünden bir kere bile geçmemiş kişilerin bile camide huzur bulabileceğini ifade etmekti. Üzgünüm, kırdığım herkesten özür dilerim. Çok pişmanım" dedi.

Kocatepe Camisi'ndeki çekimle ilgili yönetmen ve modelin ifadesi ortaya çıktı

"AMACIM KİN VE NEFRET TOHUMLARI EKMEK DEĞİLDİ"

Model Cebeci ise şunları söyledi: "Bir yıldır modellik yapıyorum. Bilal Kısa beni dövmelerinden dolayı tercih etti. Dindeki bütünleştirici etkiyi anlatmak adına camide fotoğraflarını çekmek istediğini söyledi. Camide görevli kimse görmedik, cemaatten de bize yönelik bir itiraz gelmedi. Sonra sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık ama çok fazla hakaret ve tehdit mesajı gelince fotoğrafları silip özür mesajı paylaştık. Yanlış anlaşılma nedeniyle üzdüğüm kırdığım herkesten özür dilerim. Amacım kesinlikle kin ve nefret tohumları ekmek değildi."

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Sondakika.com - Hukuk
YORUMLAR
500

Hukuk, 3. Sayfa, Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Kocatepe Camii'nde çekilen görüntüler infiale neden oldu - Son Dakika


Son Dakika
21:54 Leyla Tanlar, sevgilisi Burak Dakak'ın ''Silsene'' uyarısı üzerine bikinili paylaşımını kaldırdı
21:54 İşte transferin perde arkası! Drogba, Zaha'yı iki kere arayıp tek bir şey söylemiş
21:50 Leyla Tanlar, sevgilisi Burak Dakak'ın "Silsene" uyarısı sonrası bikinili paylaşımını kaldırdı
21:50 İşte transferin perde arkası! Drogba, Zaha'yı iki kere arayıp tek bir şey söylemiş
21:12 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakan Şimşek ve Uraloğlu'nu ziyaret etti
21:07 İBB Başkanı İmamoğlu, Bakan Şimşek ve Uraloğlu'nu makamında ziyaret etti
21:09 Son Dakika: Fenerbahçe, 2003 doğumlu Omar Fayed'i 4 yıllığına kadrosuna kattı
21:04 Son Dakika: Fenerbahçe, 2003 doğumlu Omar Fayed'i 4 yıllığına kadrosuna kattı
20:44 Miha Zajc, Fenerbahçe'ye geri dönme sebebini açıkladı
20:37 Açık açık söyledi! Miha Zacj'ı Fenerbahçe'ye İsmail Kartal döndürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2023 22:13:50. #1.13#
SON DAKİKA: Kocatepe Camii'nde çekilen görüntüler infiale neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement