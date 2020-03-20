Kocatepe Camii'nde Cuma namazı vakti sessizlik hakim - Son Dakika

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Kocatepe Camii'nde Cuma namazı vakti sessizlik hakim
7 saat önce
Kocatepe Camii'nde Cuma namazı vakti sessizlik hakim.
Kocatepe Camii'nde Cuma namazı vakti sessizlik hakim
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:14 Kaynak: İHA
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