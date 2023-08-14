Kocatepe Camisi'nde çekim yapan kadının kimliği belirlendi - Son Dakika
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Kocatepe Camisi'nde çekim yapan kadının kimliği belirlendi

Son Güncelleme: 14.08.2023 21:23

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşanlar hakkındaki soruşturma kapsamında fotoğrafları çekilen kadının kimliğinin belirlendiğini bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, camide çekilen fotoğraflara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. maddesindeki 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, kolluk birimlerince yapılan araştırmada fotoğrafları çekilen kadının Ankara'da yaşayan E.C. olduğunun belirlendiği, yayın yapan yönetmenin açık kimlik bilgilerinin tespiti için araştırmalara devam edildiği aktarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşanlar hakkındaki soruşturma kapsamında fotoğrafları çekilen kadının kimliğinin belirlendiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, camide çekilen fotoğraflara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. maddesindeki "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, kolluk birimlerince yapılan araştırmada fotoğrafları çekilen kadının Ankara'da yaşayan E.C. olduğunun belirlendiği, yayın yapan yönetmenin açık kimlik bilgilerinin tespiti için araştırmalara devam edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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Ankara Başsavcılığı, Ankara, Tck, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocatepe Camisi'nde çekim yapan kadının kimliği belirlendi - Son Dakika


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