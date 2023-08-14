Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı

Son Güncelleme: 14.08.2023 20:36

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşanlar hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşanlar hakkında soruşturma başlattı.

CAMİDE UYGUNSUZ POZLAR

Ankara'da Kocatepe Camii'nde çekilen görüntüler, infiale neden oldu. Kısa bir tişört ile eteğini yukarıya çeken model, başörtüsü, takke ve tespihi de boynuna aksesuar olarak kullanıp, namaz hareketleriyle poz verdi. Çekilen görüntüler de "Zıtlıkların büyüsü" başlığıyla paylaşıldı.

RESEN SORUŞTURMA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşanlar hakkında soruşturma başlattı. Edinilen bilgiye göre, Başsavcılıkça, Kocatepe Camisi'nde cami adabına riayet etmeden çekim yapanlar hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

VALİLİK DE HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Ankara Valiliği de görüntülere ilişkin adli, idari inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İşte o görüntüler:

Kocatepe Camisi'nde Uygunsuz Kıyafetlerle Çekim Yapanlar Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Kocatepe Camisi'nde Uygunsuz Kıyafetlerle Çekim Yapanlar Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Kocatepe Camisi'nde Uygunsuz Kıyafetlerle Çekim Yapanlar Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Kocatepe Camisi'nde Uygunsuz Kıyafetlerle Çekim Yapanlar Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Kocatepe Camisi'nde Uygunsuz Kıyafetlerle Çekim Yapanlar Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Kaynak: AA
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Ankara Başsavcılığı, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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