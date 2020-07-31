Kocatepe Camisinde sosyal mesafeli bayram namazı - Son Dakika

Kocatepe Camisinde sosyal mesafeli bayram namazı

ANKARA - Ankara'da Kurban Bayramı namazı için vatandaşlar camileri doldurdu. Kocatepe Camisine gelen vatandaşlar cami içerisine sığmayınca dışarıda da sosyal mesafe gözetilerek bayram namazı kılındı.

Başkentte vatandaşların bayram namazı için gittiği camilerin başında Kocatepe Camisi de vardı. Cami girişlerine dezenfektan konulduğu ve camiye gelenlerin maske taktığı görülürken, camiye gelen cemaat yayında kişisel seccadesini de getirdi. Bayram namazlarını kişisel seccade ve hasırlarında kılabilen cami cemaati, daha sonra hutbeyi dinleyerek dualar okudu. Bayram Namazlarının vazgeçilmezi olan cemaat bayramlaşmaları ise Korona virüs nedeniyle yapılamadı.