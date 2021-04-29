Kocatepe'de gün batımı manzarası drone ile havadan görüntülendi - Son Dakika

Kocatepe'de gün batımı manzarası drone ile havadan görüntülendi
29.04.2021 11:30
Büyük Taarruz'un başladığı Afyonkarahisar Kocatepe'de gün batımı manzarası drone ile havadan görüntülendi.
Büyük Taarruz'un başladığı Afyonkarahisar Kocatepe'de gün batımı manzarası drone ile havadan görüntülendi. Güneşin batma anında Kocatepe büstü ile ortaya çıkan manzara ise görenleri mest etti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan gün batımı manzarası hayran bıraktı. Kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü büyük beğeni toplarken, birçok kullanıcı da görüntüyü kendi hesabından paylaştı. Görüntülerde gün batımı ile birlikte ortaya çıkan ışık hüzmesi ise görsel bir şölen oluşturdu.
(Gökten Ceylan/İHA)
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