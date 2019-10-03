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Kocatepe res'in ilk türbinleri elektrik üretimine başladı

1 saat önce

Afyonkarahisar ili Sandıklı İlçesinde yer alan 100 MWm Kocatepe Rüzgar Enerji Santrali'nin (RES) ilk türbinleri elektrik üretimine başladı.

Kocatepe res'in ilk türbinleri elektrik üretimine başladı, System.String[]

Afyonkarahisar ili Sandıklı İlçesinde yer alan 100 MWm Kocatepe Rüzgar Enerji Santrali'nin (RES) ilk türbinleri elektrik üretimine başladı.

Kocatepe Rüzgar Santrali'nde kullanılan Enercon türbinler (25 adetx4 MW E-126 EP3), 116 metre kule yüksekliği ve 127 metre kanat çapına sahip özel tasarımları sayesinde düşük ve orta güçteki rüzgarlarda bile yüksek güçte üretim yapabilme özellikleriyle farklılaşıyor.

Güriş Holding'den yapılan açıklamada, "Kocatepe Rüzgar Enerji Santrali'ndeki en son teknolojiye sahip türbinleriyle Türkiye'ye yenilenebilir enerjide katkı sağlamaya devam ediyor. Kocatepe RES; elektrik üretimi ile sanayiciye, turizme, eğitime ve yöre halkına büyük destek olacaktır" denildi ve şu bilgiler verildi:

"1958 yılından beri İnşaat Sektöründe faaliyet gösteren ve 2000 yılından itibaren yenilenebilir enerji alanında yatırımlarını devam ettiren Güriş Holding, bugün itibariyle, 489 MW güce sahip 9 adet Rüzgar Enerji Santralleri (RES), 210 MW güce sahip 7 adet Jeotermal Enerji Santralleri (JES) ve 104 MW güce sahip 6 adet Hidroelektrik Santralleriyle (HES) sadece Türkiye'de toplamda 803.5 MW güç ile Türkiye'ye ve Dünya'ya temiz, yenilenebilir enerji üretimiyle katkı sağlamakta olup ülkemizin artan enerji ihtiyacını karşılamak, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak ve yerli kaynaklardan enerji üretmek için çalışmalarını sürdürüyor.

"2018 yılında devreye alınan Kosova'daki 32.4 MW Kitka RES ve 2019 yılında devreye alınan Ukrayna'daki 30 MW Ovid RES ile yenilenebilir enerji yatırımlarına yurt dışında da devam etmektedir. GÜRİŞ'in yurtdışındaki bu iki RES yatırımı ile sadece Rüzgar Santrallerindeki toplam gücü 551.4 MW'a ulaşmıştır."

Kocatepe, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:27 Kaynak: DHA
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