Kocavilayet Mahallesi'nin Alt Yapısı Yenilendi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Burhanettin Kocamaz, Kocavilayet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kanalizasyon şebekesi yapım işi projesinin açılışını gerçekleştirdi.

Törende konuşan Başkan Kocamaz, 30 Mart 2014'te göreve geldikleri andan itibaren Mersin'i bir bütün olarak ele alıp, kurucu belediye başkanlığı görevini üstlendiklerini belirterek, "Bütün ilçelerde Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerini kurduk. Personelimizi oralarda istihdam ettik. Eksiklikleri tespit ettik. Dolayısıyla ilk yılımız yapılanmayla geçti. İkinci yıldan itibaren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in tamamında konuşlandı ve her tarafa hizmet götürmeye başladı. 21. yüzyıla geldiğimizde yolu, suyu olmayan yerleşim birimlerini gördükçe üzülüyorduk. Ancak bugün geldiğimiz noktada çok şükür ki 5 bin 500 kilometrelik kırsaldaki yol ağımızın tamamını asfaltladık. 5 bin 500 kilometre demek İstanbul'a 3 defa gidiş geliş demek. Susuz yerleşim birimi bırakmayacağız demiştik. Kaynak sıkıntısı olmayan yerler hariç her yeri suya kavuşturduk" dedi.



Şu anda, önceki Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu olduğu hizmet alanının 22 katına hizmet verdiklerini ve problemlerden yılmadıklarını ifade eden Kocamaz, "Taşın altına elimizi değil başımızı ve gövdemizi koyduk. Bu problemleri çözmeye ant içtik. Bir Mersin Büyükşehir Belediyesi düşünün ki 1/100 binlik planı yok. Herkes 1/5 binlik planlardan bahsediyor ama 1/100 binlik planınız olmazsa diğerlerinden de söz edemeyiz. 1/100 binlik planlar için yola çıktık ve Allah'a çok şükür ki iki planımız da tamamlanmış durumda. Kent merkezi ile ilgili 1/5 binlik planlarımız hazır. Sadece serbest bölge otoban bağlantısının doğu tarafındaki bölge kaldı. O bölüm de bizim için çok önemli. Çünkü lojistik ve organize sanayi bölgeleri ve istihdama yönelik yatırımlar o bölgede" diye konuştu.



Altyapısı olmayan bir kenti en baştan inşa ettiklerini ve problemlere uzun vadeli, kalıcı çözümler ürettiklerini kaydeden Kocamaz, "Bir kentin önceden bir hazırlığı yoksa siz kenti eksiden alıp yukarıya doğru çıkarmaya çalışıyorsunuz. Biz de öyle yapıyoruz. Ama geçmişten gelen eksikliklere rağmen Mersin Büyükşehir Belediyesi kendini herkese fark ettirdi. Ulaşım Master Planı ve Metro ile ilgili projeler hazırlandı. Hükümetin ekonomik kriz dolayısıyla tasarruf tedbirleri alması ve yatırımları durdurması nedeniyle bekleyen metro projemizle ilgili inşallah ihaleye çıkacağız. Ulaşım master planında tam 22 tane katlı kavşak yapılması gerekiyor. Şu anda 5.'si Kuvayi Milliye Meydanı'nda yapılıyor. Bunların kesintisiz olarak devam etmesi ve kentin trafik sorununun tamamen çözülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Vatandaşa ve Mersin'e hizmet verirken teknolojiyi kullandıklarını ve Mersin'i akıllı kent yaptıklarını vurgulayan Kocamaz, "Eskiden Mersin Büyükşehir Belediyesi teknoloji özürlüydü. Biz geldikten sonra belediyenin bütün sistemini değiştirdik. Kenti akıllı hale getirebilmek için birçok yatırım yaptık. En son yaptığımız sistem de Dinamik Kavşak Sistemi. Faydalarını trafikte hissetmeye başladınız. Bu sistem tam manası ile düzene girdiğinde vatandaşlarımız artık ışıklarda fazla beklemeyecek. Sistem araç yoğunluğuna göre kendisini ayarlayacak. Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlayacağız. Hepsinden önemlisi çevremize her gün 7 ton daha az karbon salınımı gerçekleşecek. Tabi bu tür yatırımlar hiç görünmeyen ve vatandaşın sıradan gördüğü yatırımlar ama geleceğimiz ve çevremiz açısından çok önemli yatırımlar. Dolayısıyla bizi izlemeye devam edin" dedi.



Konuşmaların ardından açılış yapıldı. - MERSİN

