Son Dakika Haberleri: Kocayayla Bütün Güzelliği ile Tatilcileri Bekliyor

Kocayayla Bütün Güzelliği ile Tatilcileri Bekliyor

34 dakika önce

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Kocayayla, bembeyaz görünümü ile günübirlik turistleri bekliyor.

Kocayayla Bütün Güzelliği ile Tatilcileri Bekliyor, System.String[]
Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Kocayayla, bembeyaz görünümü ile günübirlik turistleri bekliyor.

Uludağ'ı aratmayacak güzellikte olan ve diz boyu kar bulunan Kocayayla günübirlik tatilcileri bekliyor. Kış turizmi açısından tesis bulunmaması ve tanıtımının yapılmaması dolayısıyla Kocayayla bakir bir şekilde güzelliğini koruyor. Kocayayla'da bungolov tipi evlerin yapımına ara verildi. Şu an sömestr tatili sebebiyle günübirlikçiler uzun kuyruklarda teleferik sırası beklerken yolu rahat ve açık olan Keles Kocayayla atıl duruyor. Keles'te bulunan ailelerse karın keyfini çıkartıyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:19 Kaynak: İHA

Uludağ, Bursa, Keles, Güncel
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