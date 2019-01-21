Kocayayla Bütün Güzelliği ile Tatilcileri Bekliyor
34 dakika önce
Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Kocayayla, bembeyaz görünümü ile günübirlik turistleri bekliyor.
Bursa
'nın Keles
ilçesine bağlı Kocayayla, bembeyaz görünümü ile günübirlik turistleri bekliyor. Uludağ
'ı aratmayacak güzellikte olan ve diz boyu kar bulunan Kocayayla günübirlik tatilcileri bekliyor. Kış turizmi açısından tesis bulunmaması ve tanıtımının yapılmaması dolayısıyla Kocayayla bakir bir şekilde güzelliğini koruyor. Kocayayla'da bungolov tipi evlerin yapımına ara verildi. Şu an sömestr tatili sebebiyle günübirlikçiler uzun kuyruklarda teleferik sırası beklerken yolu rahat ve açık olan Keles Kocayayla atıl duruyor. Keles'te bulunan ailelerse karın keyfini çıkartıyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:19 Kaynak: İHA
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