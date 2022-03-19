Kocayayla Geçidi kamyonlara geçit vermiyor - Son Dakika
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Kocayayla Geçidi kamyonlara geçit vermiyor

19.03.2022 17:12

Kocayayla Geçidi kamyonlara geçit vermiyor Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde 3 günden beri aralıksız yağan kar nedeniyle yolun, kamyonlara ve zincirsiz araçlara kapatıldığı bildirildi.

Kocayayla Geçidi kamyonlara geçit vermiyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde 3 günden beri aralıksız yağan kar nedeniyle yolun, kamyonlara ve zincirsiz araçlara kapatıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, karayolları ekiplerinin aralıksız kar küreme ve tuzlama yaptığı yolda, zaman zaman tipi nedeniyle aksaklıklar olsa da yolun sürekli trafiğe açık olduğu belirtildi. Kocacayla'da ağır vasıtalara ve zincirsiz araçlara geçit verilmiyor. İnegöl ve Domaniç jandarma ekipleri, dağın her iki tarafında nöbet tutarak, araçları tek tek kontrol edip zincirsiz araçlara ve ağır vasıtalara geçit vermiyor. Domaniç dağlarının sembolü haline gelen dağlara bırakılmış sokak köpekleri ise yoldaki sakinliğin keyfini çıkarıyor. Bölgede kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı ifade edildi.

Kocayayla Geçidi kamyonlara geçit vermiyor
Kocayayla Geçidi kamyonlara geçit vermiyor
Kocayayla Geçidi kamyonlara geçit vermiyor

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Domaniç, İnegöl, Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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