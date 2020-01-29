Kocayayla kar tatilcilerini bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocayayla kar tatilcilerini bekliyor - Son Dakika

Kocayayla kar tatilcilerini bekliyor

6 saat önce

Bursa'nın Keles ilçesindeki meşhur Kocayayla bembeyaz görünümü ile günübirlik turistleri bekliyor.

Kocayayla kar tatilcilerini bekliyor, System.String[]

Bursa'nın Keles ilçesindeki meşhur Kocayayla bembeyaz görünümü ile günübirlik turistleri bekliyor.


Kocayayla, sömestır tatili sebebi ile Uludağ'a gitmek isteyen tatilcileri tüm güzelliği ile bekliyor. Bin yüz elli rakımlı Kocayayla'da kar eksik olmuyor. Kış turizmi açısından tesis bulunmaması ve tanıtımının yapılmaması yüzünden Kocayayla bakir ve atıl bir şekilde duruyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocayayla'da yapımına başlanan bungalov tipi evler ve tesis Keles Belediyesi tarafından yaptırılıyor. Keles Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bulgalovların önümüzdeki yıllarda hizmete girmesi bekleniyor. Daha önce bir müteşebbis tarafından yapılan ve Keles Belediyesine devredilen bungalovlar ise önümüzdeki yıl yenilenerek hizmete girecek.


Yetkililer, "Kocayayla kış turizmine hazırlanıyor. Şu an ise sömestır tatili sebebiyle Kocayayla günübirlikçileri bekliyor" dedi.


Kelesliler çocukları ile boş zamanlarında Kocayayla'ya gelerek buranın keyfini çıkarıyor. - BURSA

Uludağ, Bursa, Keles, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:11 Kaynak: İHA
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