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Koçbaşı ile kapıyı kırıp kumar oynayanları yakaladılar - Son Dakika

Koçbaşı ile kapıyı kırıp kumar oynayanları yakaladılar

24.01.2021 22:15
Koçbaşı ile kapıyı kırıp kumar oynayanları yakaladılar

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kapıyı koçbaşı ile kırarak içeriye giren polis, kumar oynayan 9 kişiyi suçüstü yakaladı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kapıyı koçbaşı ile kırarak içeriye giren polis, kumar oynayan 9 kişiyi suçüstü yakaladı. 9 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza kesildi.

Gebze'de bir iş yerinde kumar oynandığını belirleyen polis, baskın düzenledi. İş yerinin kapısını koçbaşı ile kıran polis, bir odada kumar oynayan 9 kişiye sosyal mesafe, maske takma ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri nedeniyle idari para cezası kesti. Kumar oynattığı belirlenen bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.


Koçbaşı ile kapıyı kırıp kumar oynayanları yakaladılar
Koçbaşı ile kapıyı kırıp kumar oynayanları yakaladılar
Koçbaşı ile kapıyı kırıp kumar oynayanları yakaladılar
Koçbaşı ile kapıyı kırıp kumar oynayanları yakaladılar
Koçbaşı ile kapıyı kırıp kumar oynayanları yakaladılar
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Polis, Gebze, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koçbaşı ile kapıyı kırıp kumar oynayanları yakaladılar - Son Dakika


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