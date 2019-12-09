Son Dakika Haberleri: Koçbaşı ile kapıyı kırıp uyuşturucu satıcılarını bastılar
Son Dakika Güncel Koçbaşı ile kapıyı kırıp uyuşturucu satıcılarını bastılar - Son Dakika

Koçbaşı ile kapıyı kırıp uyuşturucu satıcılarını bastılar

6 saat önce

Zonguldak'ta çep telefonu uygulaması üzerinden uyuşturucu ticareti yapan 1'i kadın 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Koçbaşı ile kapıyı kırıp uyuşturucu satıcılarını bastılar, System.String[]

Zonguldak'ta çep telefonu uygulaması üzerinden uyuşturucu ticareti yapan 1'i kadın 2 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri A.H, Ç.K isimli şahısların cep telefonu uygulaması üzerinden uyuşturucu sattığı tespit etti. Narkotik ekipleri şahısların bulunduğu eve sabah saatlerinde baskın yaptı. Narkotimler kapıyı açmayan şahıslara karşı koçbaşı kullanarak ikamet kapısına kırıp içeri girdi. Eve yapılan aramada 80 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi. İşlemlerinin ardından A.H, Ç.K isimli şahıslar ekipler tarafından öğle saatlerinde Zonguldak Adliyesine sevk edildi. - ZONGULDAK

Uyuşturucu Ticareti, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:01 Kaynak: İHA
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