Son dakika 3. sayfa: Koçbaşı ile kapıyı kırıp uyuşturucu satıcılarını bastılar...Operasyon anı kamerada - Son Dakika

Koçbaşı ile kapıyı kırıp uyuşturucu satıcılarını bastılar...Operasyon anı kamerada
ÇANAKKALE - Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adrese dün saat 13.30'da Polis Özel Harekat ekipleriyle birlikte operasyon düzenledi.
Koçbaşıyla kırılarak girilen evde; 1,5 kg sentetik kannabinoid, 7 adet lyrica hap, 1 adet hassas terazi, 1,4 gr metamfetamin madde ele geçirildi.
Şüpheli B.A. ile C.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 10:23 - Kaynak: İHA
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