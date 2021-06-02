Koçbaşlı kumar baskını - Son Dakika

Koçbaşlı kumar baskını

Koçbaşlı kumar baskını Adana'da polis kumar oynatıldığı öne sürülen 24 iş yeri ve 5 ikamete yaptığı baskında 29 şahsa adli işlem 127 şahsa ise kumar oynamak ile pandemi kurallarına uymamaktan 567 bin 492 bin lira para cezası yazdı Kumar oynayanların polisi görünce kaçmaya çalışması...

Koçbaşlı kumar baskını

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Adana'da polis kumar oynatıldığı öne sürülen 24 iş yeri ve 5 ikamete yaptığı baskında 29 şahsa adli işlem 127 şahsa ise kumar oynamak ile pandemi kurallarına uymamaktan 567 bin 492 bin lira para cezası yazdı

Kumar oynayanların polisi görünce kaçmaya çalışması gülümseten görüntüler ortaya çıkardı

ADANA - Adana'da polis kumar oynatıldığı öne sürülen 24 iş yeri ve 5 ikamete yaptığı baskında 29 şahsa adli işlem 127 şahsa ise kumar oynamak ile pandemi kurallarına uymamaktan 567 bin 492 bin lira para cezası yazdı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yeni tip korona virüs nedeniyle kapalı olması gereken iş yerlerinde ve bazı evlerin kumarhaneye çevrilerek burada kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine eş zamanlı olarak 24 iş yeri ve 6 eve baskın yaptı. Polisin bazı iş yerlerine kapı açılmadığı için koçbaşıyla kapıları kırarak girdiği görüldü. Polisin yaptığı baskınlarda 29 şahsa kumar oynatmaktan ve pandemi kurallarına uymamaktan adli işlem başlatılırken, 127 şahsa ise kumar oynamak ve pandemi kurallarına uymamaktan 567 bin 492 lira para cezası kesildi. Polisin baskın sırasında kumar oynayanların kaçmaya çalışması ise gülümseten görüntüler ortaya çıkardı.

Kumar oynatılan iş yerlerinde 21 bin 597 lira para, 1 ruhsatsız tabanca, 16 gram metanfetamin, çok sayıda poker pulu ve oyun kağıtları ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Adana, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 09:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Koçbaşlı kumar baskını - Son Dakika
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