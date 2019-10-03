KoçDigital'den dünya standartlarında Endüstri 4.0 danışmanlık hizmeti

KoçDigital, iş süreçlerine yönelik durum tespiti, kıyas analizi araçları ve en etkili dijital kullanım senaryolarından oluşan zengin veri tabanı ile şirketlerin Endüstri 4.0 rotalarını ileri olgunluk seviyesine taşımalarını sağlıyor.

KoçSistem'den yapılan açıklamaya göre, şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarına nesnelerin interneti (IoT) ve ileri analitik alanındaki çözümleri ile ortaklık eden KoçDigital, Endüstri 4.0 danışmanlığı ile sunduğu hizmetlere bir yenisi daha ekledi.

KoçSistem'in yüzde 100 iştiraki olan ve dünyanın önde gelen yönetim danışmanlığı şirketi Boston Consulting Group (BCG) iş birliği ile faaliyetlerini sürdüren KoçDigital, uluslararası standartlardaki bu danışmanlık hizmeti ile Türkiye ve yakın coğrafyasında faaliyet gösteren şirketlerin dijital dönüşüm yol haritası uygulamalarına destek veriyor.

KoçDigital, gerek yurt dışında gerekse Türkiye'de yüzlerce başarılı dijital dönüşüm öyküsünde imzası olan BCG'nin bilgi birikimi ve metodolojisini, bu alanda yetişmiş yerel uzman ekibi ile birleştirerek dünya standardında bir danışmanlık hizmeti veriyor.

"Küresel standartlarda hizmet sunmaktan memnuniyet duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Akarca, KoçDigital olarak Endüstri 4.0 yolculuğunda bu alandaki yetkin iş gücü ile kapsamlı ve küresel standartlarda bir danışmanlık hizmeti sunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

KoçDigital'in, yeni danışmanlık hizmeti ile BCG'nin hemen her sektörü kapsayan dijital kullanım senaryoları veri tabanının yanı sıra dünyaca kabul görmüş Endüstri 4.0 bilgi birikimi ve metodolojilerini müşterileri için değer odaklı çözümlere dönüştürdüğünü aktaran Akarca, şunları kaydetti:

"Verilen danışmanlık hizmeti kapsamında, öncelikle müşterilerimizin iş süreçleri yerinde incelenip küresel iyi uygulamalarla kıyaslanarak en önemli gelişme alanları belirleniyor. Bu ön değerlendirme, 23 farklı boyutta derinlemesine gerçekleştiriliyor. Akabinde, sayısı 250'nin üzerinde gerçek dijital kullanım senaryosuna ve çözüme dair kapsamlı veri tabanından faydalanılarak bu çözümlerden hangilerinin müşterimizin gelişme alanlarında en önemli faydayı sağlayacağı saptanıyor.

En uygun çözümler, sağlayacakları öngörülen değer ve uygulanabilirlikleri göz önüne alınarak önceliklendiriliyor. Önceliklendirilen çözümler için detaylı hayata geçirme planı, iş planı ve finansal görünüm oluşturularak, müşterilerimizin en kolay şekilde bu çözümleri hayata geçirmesine liderlik ediliyor. Yetkin iş gücü ile KoçDigital, gerçek Endüstri 4.0 uzmanlık ve danışmanlığı arayışında olan kurumlar için çok önemli bir olanak sunuyor."