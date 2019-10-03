KoçDigital'den dünya standartlarında Endüstri 4.0 danışmanlık hizmeti
1 saat önce
Yüzde 100 KoçSistem iştiraki olan ve Boston Consulting Group (BCG) iş birliği ile faaliyetlerini sürdüren KoçDigital, şirketlere, global yetkinlikte Endüstri 4.0 danışmanlık hizmeti sunuyor.
Yüzde 100 KoçSistem iştiraki olan ve Boston Consulting Group (BCG) iş birliği ile faaliyetlerini sürdüren KoçDigital, şirketlere, global yetkinlikte Endüstri 4.0 danışmanlık hizmeti sunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:21
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