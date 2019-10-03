Son Dakika Haberleri: KoçDigital'den dünya standartlarında Endüstri 4.0 danışmanlık hizmeti
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KoçDigital'den dünya standartlarında Endüstri 4.0 danışmanlık hizmeti

1 saat önce

Yüzde 100 KoçSistem iştiraki olan ve Boston Consulting Group (BCG) iş birliği ile faaliyetlerini sürdüren KoçDigital, şirketlere, global yetkinlikte Endüstri 4.0 danışmanlık hizmeti sunuyor.

KoçDigital'den dünya standartlarında Endüstri 4.0 danışmanlık hizmeti , System.String[]

Yüzde 100 KoçSistem iştiraki olan ve Boston Consulting Group (BCG) iş birliği ile faaliyetlerini sürdüren KoçDigital, şirketlere, global yetkinlikte Endüstri 4.0 danışmanlık hizmeti sunuyor.

Boston, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:21 
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