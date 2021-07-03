Koçdigital Iot ile "Dijital Can Suyu" Sağlayacak - Son Dakika

Farklı sektörlerde gerçekleştirdiği Nesnelerin İnterneti (IoT) projeleri ile üretimde dijital dönüşüme öncülük eden KoçDigital, Türkiye'nin lider IoT yönetim platformu Platform360'ı bulut üzerinden şirketlerin hizmetine sunuyor.

KoçSistem'in yüzde yüz iştiraki olan KoçDigital, KoçSistem Maximus Bulut altyapısı üzerinden Platform360'ı paylaşımlı olarak kullanıma sunuyor.

İşletmelerin IoT projelerinde gereksinimi olan altyapı, lisans, uygulama ve saklama alanını satın almadan paylaşımlı olarak kullanıma açılmasıyla, büyük şirketler ve OBİ'ler Platform360 Bulut ile ilk yatırım maliyeti olmadan üretimlerini buluta taşıyabiliyorlar.

İşletmeler, üretimlerini uçtan uca dijitalleştirip, dilediği yerden izleyip, tek bir noktadan yöneterek maliyetlerini düşürürken; verimliliklerini artırıyor. Ayrıca firma, söz konusu hizmetini yeni müşterileri için ilk üç ay ücretsiz olarak kullanmalarını sağlıyor.

Kaynak: Stendustri

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü