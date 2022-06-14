Çınarlı Mahallesi Demirkan Sokak'ta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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