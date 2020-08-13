Kocelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, evinin bahçesini kulüp binasına çevirdi - Son Dakika

Kocelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, evinin bahçesini kulüp binasına çevirdi

Kocaelispor'un pankreas kanseriyle mücadele eden Başkanı Hüseyin Üzülmez, evinin bahçesini kulüp binasına çevirdi.

Kocelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, evinin bahçesini kulüp binasına çevirdi, System.String[]

Kocaelispor'un pankreas kanseriyle mücadele eden Başkanı Hüseyin Üzülmez, evinin bahçesini kulüp binasına çevirdi. Doktorların 'Kafanı hastalık dışında işlerle meşgul etmelisin' önerisi üzerine tedavisinin ardından yoğun çalışma temposuna giren Üzülmez, korona virüse karşı tedbirlerini alıyor ve bahçesinde işinin başına geçip, transfer görüşmelerini yapıyor.

Belediye başkanlığından sonra siyaseti bırakarak Kocaelispor'a başkan olan Hüseyin Üzülmez, evinin bahçesini kulüp binası yaptı. Pankreas kanseriyle mücadele eden Hüseyin Üzülmez, "Kanserle mücadelede en önemli şeyin moral. Sporu da, Kocaelispor'u da çok seviyorum. Bu süreçte siyaset yapıyor olsaydım kesinlikle bırakırdım. İyi ki siyaseti bırakıp sporu seçmişim. Sporla iç içe olmayı çok seviyorum. Dolayısıyla sevdiğim işi yapıyorum. O nedenle daha sıkı çalışmaya devam ettim. Şampiyonluk da bana büyük moral oldu Şimdi evin bahçesini ofise çevirdim. Transfer görüşmelerini de burada yapıyorum. Hayat devam ediyor" dedi.

"Milyonluk oyuncumuz yok"

Önümüzdeki sezon hazırlıkları kapsamında şu ana kadar 6 transfer yapan başkan Üzülmez, rekabet için takıma birer tane daha sağ bek, stoper, kanat ve santrfor alacaklarını belirterek, "Rekabetçi kadro kurmak, taraftarı da memnun edecek hücum futbolu oynayarak sonuca ulaşmak ve bu sene de play-offlara kalmadan bu işi bitirmek istiyorum. Transferlerimize bakıldığında; tecrübeli isimler ile genç, gelecek vaat eden oyuncuları bir araya getiriyoruz. Biz Süper Lig yolunda takımımızın iskeletini oluşturacak oyuncular alıyoruz. Öyle piyasada konuşulduğu gibi milyon lira barajına yaklaşan oyuncumuz yok. Ben iş hayatından geliyorum. Bütün transferlerimizde sözleşme performans ve başarıya göre. Biz bir Gökdeniz fiyatına 2 Gökdeniz alıyoruz. Ayrıca tüm transfer maliyetini şeffaf bir şekilde de açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

"Kamptan borçsuz ineceğiz"

Borçları tamamen bitireceğinin altını çizen Başkan Üzülmez, "Bu kadar sıkıntılar yaşandı, pandemi süreci ortada. Kulübün 5-6 aydır geliri yok. Buna rağmen Kocaelispor'un geçen yıldan mevcut topçulara 500-600 bin TL dışında borcu bulunmuyor. Onu da Kartepe kampında kapatacağız. Kamptan borçsuz ineceğiz. Ne topçunun, ne teknik ekibin, ne çalışanın, ne altyapının alacağı olacak. Delikli kuruş borcumuz kalmayacak. Görevi aldığımdan bu yana maksimum 1 milyon borcumuz oluşmuştur. Onu da kamptayken gelecek forma reklamıyla ödeyeceğiz. Haricinde; geçmişten gelen Kızılyıldız borcunun iki taksiti kaldı, ödüyoruz. Saffet Sancaklı'ya her ay 200-300 bin gelirlerimizden kesiliyor ki bu da bizi yoruyor. Davalardan gelen eski borçlar oluyor, onlar da kulübün işleyişine engel değil. Eski borçlara sıra gelmesi için ekstradan 5-10 milyon para gelmesi lazım" şeklinde konuştu.

Kapasitenin yüzde 30'u kadar seyirci

Federasyonun seyircili-seyircisiz oynama yönünde alacağı kararı sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayan Hüseyin Üzülmez, "Salgın dönemindeki değişkenliklere bağlı olarak federasyon günübirlik kararlar alabiliyor. Fakat 10-15 gün içerisinde seyirci konusunda karara varmasını bekliyoruz. Seyircisiz oynanması yönünde karar alındığında en çok etkilenecek camiayız. Gündemde statlara yüzde 30 kapasitesi kadar seyirci alınması önerisi var. Bu oran bizde en az 10 bin taraftar demek. Bizim için yine de iyi. Öte yandan taraftarımızın sağlığı da önemli. Alınacak her karara saygılıyız" dedi.

"Garanti ediyorum, gururlanacaklar"

Son olarak taraftara seslenen Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Başkanlıktan önce bu takımın taraftarıyım. O yüzden taraftar gözüyle bakarak çalışıyorum. Taraftarımız olağanüstü durum olmadığı sürece gururla bu takımı izleyecek. Bunu garanti ediyorum. Güzel futbolla sonuç alacak takım yapmaya çalışıyorum. İnşallah olumsuz bir şey olmadan, sağlıklı, sakatlıkların olmadığı, güzel bir sezonla mutlu sona ulaşacağız" değerlendirmesinde bulundu. - KOCAELİ

Hüseyin Üzülmez, Kocaelispor, Siyaset, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 10:25

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, evinin bahçesini kulüp binasına çevirdi - Son Dakika Spor
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