Son Dakika Haberleri: Koçhisar Barajı'ndan Ekonomiye 52 Milyon Liralık Katkı

Koçhisar Barajı'ndan Ekonomiye 52 Milyon Liralık Katkı

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında hizmete alınacak olan Koçhisar Sulaması 1.Kısım işinin tamamlanmasıyla birlikte ekonomiye 52 milyon 976 bin liralık katkı sunması hedefleniyor.

Koçhisar Barajı'ndan Ekonomiye 52 Milyon Liralık Katkı, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında hizmete alınacak olan Koçhisar Sulaması 1.Kısım işinin tamamlanmasıyla birlikte ekonomiye 52 milyon 976 bin liralık katkı sunması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ikinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında hizmete alınacak projelerle 475 bin 430 dönüm tarım arazisi sulamaya açılacak.

Bu kapsamda, 22 ilde toplam 36 baraj ve gölet tamamlanacak. Böylece, 503,95 milyon metreküp su depolanacak. Ayrıca, 23 ilde 41 sulama tesisi tamamlanarak, 475 bin 430 dönüm tarım arazisi sulamaya açılacak. Plan kapsamında 9 içme suyu tesisi tamamlanarak yılda 135,57 hektometre küp ilave içme suyu temin edilecek. 45 ilde 120 taşkın koruma tesisi bitirilecek.

Çorum Koçhisar Sulaması 1.Kısım işinin tamamlanması ile 75 bin 680 dekar arazinin sulanması ve 2018 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 52 milyon 976 bin TL katkı sağlanması bekleniyor. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:58 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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