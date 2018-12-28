Koçhisar Barajı'ndan Ekonomiye 52 Milyon Liralık Katkı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında hizmete alınacak olan Koçhisar Sulaması 1.Kısım işinin tamamlanmasıyla birlikte ekonomiye 52 milyon 976 bin liralık katkı sunması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında hizmete alınacak olan Koçhisar Sulaması 1.Kısım işinin tamamlanmasıyla birlikte ekonomiye 52 milyon 976 bin liralık katkı sunması hedefleniyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ikinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında hizmete alınacak projelerle 475 bin 430 dönüm tarım arazisi sulamaya açılacak.



Bu kapsamda, 22 ilde toplam 36 baraj ve gölet tamamlanacak. Böylece, 503,95 milyon metreküp su depolanacak. Ayrıca, 23 ilde 41 sulama tesisi tamamlanarak, 475 bin 430 dönüm tarım arazisi sulamaya açılacak. Plan kapsamında 9 içme suyu tesisi tamamlanarak yılda 135,57 hektometre küp ilave içme suyu temin edilecek. 45 ilde 120 taşkın koruma tesisi bitirilecek.



Çorum Koçhisar Sulaması 1.Kısım işinin tamamlanması ile 75 bin 680 dekar arazinin sulanması ve 2018 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 52 milyon 976 bin TL katkı sağlanması bekleniyor. - ÇORUM

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan'dan Münbiç Bilmecesine İlk Yorum: Kesinleşmiş Bir Şey Yok

Ekrem İmamoğlu'nun Ziyaret Teklifine Erdoğan'dan Cevap: Kapım Açık Ama Bay Kemal'den İzin Alabilecek mi?

Erdoğan: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla Birlikte İlçeleri de Açıklayacağız

45'i Kanser Olmak Üzere 413 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı