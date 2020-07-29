Koçibey Caddesi'ndeki çalışmalarda sona gelindi - Son Dakika

İpekyolu Belediyesince Koçibey Caddesi'nde başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki ara sokak ve caddelerin daha kullanışlı hale getirilmesi, trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kısa süre önce Vali Mithat Bey Mahallesi Koçibey Caddesi'nde başlatılan çalışmalarda 900 metrelik alanda kaldırım, refüj, drenaj ve asfalt serim çalışmasının startı verildi.

Caddedeki çalışmaları inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Sinan Aslan, görevlilerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçedeki sıkıntıların giderilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Aslan, "Buranın bir kısmını hem trafikten arındırmak hem de gelişigüzel park sorununu çözmek için tek şerit haline getirdik ve cepler yaptık. Caddenin alt kısmını çift şerit şeklinde ilimize yakışır bir cadde hüviyetine kavuşturduk. Çok kısa sürede bu çalışmanın bitmesini hedefliyoruz. Sokaklarımızla beraber Koçibey Caddemizin yaklaşık 2 kilometrelik asfalt bakımı ve kaldırım işi var. Fen İşlerimiz ve ilgili firma yetkilileri yoğun tempoyla çalışıyorlar." diye konuştu.

Aslan'a, Fen İşleri Müdürü Sait Uçar da eşlik etti.