Koçkar: Türk şirketleri birkaç yüz milyon sterlin zarar edebilir
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Thomas Cook'un hissedarları arasında yer alan Türk iş insanı Neşet Koçkar, şirketin iflas sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Thomas Cook'un hissedarları arasında yer alan Türk iş insanı Neşet Koçkar, şirketin iflas sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Koçkar, Türk şirketlerinin birkaç yüz milyon sterlin kaybetme riski olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:15
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