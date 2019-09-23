Son Dakika Haberleri: Koçkar: Türk şirketleri birkaç yüz milyon sterlin zarar edebilir
Son Dakika Ekonomi Haber

Koçkar: Türk şirketleri birkaç yüz milyon sterlin zarar edebilir

48 dakika önce

Thomas Cook'un hissedarları arasında yer alan Türk iş insanı Neşet Koçkar, şirketin iflas sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koçkar: Türk şirketleri birkaç yüz milyon sterlin zarar edebilir, System.String[]

Thomas Cook'un hissedarları arasında yer alan Türk iş insanı Neşet Koçkar, şirketin iflas sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Koçkar, Türk şirketlerinin birkaç yüz milyon sterlin kaybetme riski olduğunu söyledi.

Thomas Cook, Sterlin, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum
178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti! Bakan Ersoy: Thomas Cook'un iflasından dolayı zarar gören işletmelere kredi desteği yapılacak Oyuncu Nur Fettahoğlu'nun eşi Amerika'da 6 milyar dolarlık yatırımın başına geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 16:03:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Koçkar: Türk şirketleri birkaç yüz milyon sterlin zarar edebilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]