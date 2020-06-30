Koçla kafa tokuşturunca hastanelik oldu - Son Dakika

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, Kurban Bayramı için beslediği koçla kafa tokuşturan Erdoğan Kuşçu hastanelik oldu. Elmacık kemiği kırılan Erdoğan Kuşçu tedavi altına alındı.Olay, sabah saatlerinde Yığılca ilçesi Aydın Köyü'nde meydana geldi. Köyde, Kurban Bayramı için koç besleyen Erdoğan Kuşçu, iddiaya göre koçların biriyle kafa tokuşturdu. Koç, Erdoğan Kuşçu'nun sağ yanağına sert bir şekilde vurdu. Erdoğan Kuşçu aldığı darbe ile baygınlık geçirdi. Koç bir kafa darbesi daha atarak Kuşçu'nun sağ elmacık kemiğini kırdı. Etrafta bulunanların müdahalesi ile koç başka bir alana alınırken, durum 112 Acile bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kuşçu, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.