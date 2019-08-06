Koçların kavgası kamerada

Koçların kavgası kamerada -İki koç arasında başlayan kavga diğer koçların da dahil olmasıyla ilginç görüntüler oluşturduESKİŞEHİR - Koçların arasında başlayan kavga adeta meydan savaşına dönerken, cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntüler izleyen vatandaşları ise tebessüm ettirdi.

Koçların kavgası kamerada

-İki koç arasında başlayan kavga diğer koçların da dahil olmasıyla ilginç görüntüler oluşturdu

ESKİŞEHİR - Koçların arasında başlayan kavga adeta meydan savaşına dönerken, cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntüler izleyen vatandaşları ise tebessüm ettirdi.

İki koç arasında başlayan boynuz dalaşı, diğer koçların da araya girmesiyle ilginç görüntüler oluşturdu. Koçlar aralarında kavga ederken, başka bir koç gelerek adeta arkadaşını korudu. Bunun üzerine kavgaya diğer koçunun daha katılmasıyla adeta meydan savaşına döndü. Toplam 4 koçun kavgası vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüleri izleyen vatandaşlar ise olayı tebessüm ile karşıladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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