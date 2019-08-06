Koçların kavgası kamerada
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Koçların kavgası kamerada -İki koç arasında başlayan kavga diğer koçların da dahil olmasıyla ilginç görüntüler oluşturduESKİŞEHİR - Koçların arasında başlayan kavga adeta meydan savaşına dönerken, cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntüler izleyen vatandaşları ise tebessüm ettirdi.
Koçların kavgası kamerada Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:37 Kaynak: İHA
-İki koç arasında başlayan kavga diğer koçların da dahil olmasıyla ilginç görüntüler oluşturdu
ESKİŞEHİR - Koçların arasında başlayan kavga adeta meydan savaşına dönerken, cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntüler izleyen vatandaşları ise tebessüm ettirdi.
İki koç arasında başlayan boynuz dalaşı, diğer koçların da araya girmesiyle ilginç görüntüler oluşturdu. Koçlar aralarında kavga ederken, başka bir koç gelerek adeta arkadaşını korudu. Bunun üzerine kavgaya diğer koçunun daha katılmasıyla adeta meydan savaşına döndü. Toplam 4 koçun kavgası vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüleri izleyen vatandaşlar ise olayı tebessüm ile karşıladı.
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