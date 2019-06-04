Koçların yol ortasında kafa kafaya kavgası kamerada
30 dakika önce
Koçların yol ortasında kafa kafaya kavgası kameradaTOKAT - Tokat'ta, baharın gelmesiyle beraber koyun sürülerinde üstünlük yarışına giren koçların yol ortasındaki mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:15 Kaynak: İHA
Koçların yol ortasında kafa kafaya kavgası kamerada
TOKAT - Tokat
'ta, baharın gelmesiyle beraber koyun sürülerinde üstünlük yarışına giren koçların yol ortasındaki mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.
Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca
Mağarasından dönen vatandaşlar yol ortasında kafa kafaya kavgaya tutuşan koçların o anlarını kayda aldı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde otomobilde çalan oyun havaları eşliğinde koçların kafa tokuşturması ilginç görüntüler oluşturdu. Baharın gelmesiyle beraber koyun sürülerinde üstünlük yarışına giren koçların mücadelesi sosyal medyada paylaşıldı. Yoğun ilgi gören görüntüler beğeni topladı.
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