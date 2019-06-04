Son Dakika Haberleri: Koçların yol ortasında kafa kafaya kavgası kamerada
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Koçların yol ortasında kafa kafaya kavgası kamerada

30 dakika önce

Koçların yol ortasında kafa kafaya kavgası kameradaTOKAT - Tokat'ta, baharın gelmesiyle beraber koyun sürülerinde üstünlük yarışına giren koçların yol ortasındaki mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Koçların yol ortasında kafa kafaya kavgası kamerada
TOKAT - Tokat'ta, baharın gelmesiyle beraber koyun sürülerinde üstünlük yarışına giren koçların yol ortasındaki mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.
Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarasından dönen vatandaşlar yol ortasında kafa kafaya kavgaya tutuşan koçların o anlarını kayda aldı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde otomobilde çalan oyun havaları eşliğinde koçların kafa tokuşturması ilginç görüntüler oluşturdu. Baharın gelmesiyle beraber koyun sürülerinde üstünlük yarışına giren koçların mücadelesi sosyal medyada paylaşıldı. Yoğun ilgi gören görüntüler beğeni topladı.
Koçların yol ortasında kafa kafaya kavgası kamerada
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:15 Kaynak: İHA
Tokat, Yerel
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