Son Dakika Haberleri: Koçların yol ortasında kafa kafaya kavgası kameralara yansıdı
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Koçların yol ortasında kafa kafaya kavgası kameralara yansıdı

14 dakika önce

Tokat'ta, baharın gelmesiyle beraber koyun sürülerinde üstünlük yarışına giren koçların yol ortasındaki mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Koçların yol ortasında kafa kafaya kavgası kameralara yansıdı, System.String[]
Tokat'ta, baharın gelmesiyle beraber koyun sürülerinde üstünlük yarışına giren koçların yol ortasındaki mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası'ndan dönen vatandaşlar yol ortasında kafa kafaya kavgaya tutuşan koçların o anlarını kayda aldı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde otomobilde çalan oyun havaları eşliğinde koçların kafa tokuşturması ilginç görüntüler oluşturdu. Baharın gelmesiyle beraber koyun sürülerinde üstünlük yarışına giren koçların mücadelesi sosyal medyada paylaşıldı. Yoğun ilgi gören görüntüler beğeni topladı. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:27 Kaynak: İHA
Ballıca Mağarası, Tokat, Güncel
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