Koçların yol ortasında kafa kafaya kavgası kameralara yansıdı
14 dakika önce
Tokat'ta, baharın gelmesiyle beraber koyun sürülerinde üstünlük yarışına giren koçların yol ortasındaki mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:27 Kaynak: İHA
'ta, baharın gelmesiyle beraber koyun sürülerinde üstünlük yarışına giren koçların yol ortasındaki mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.
Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası
'ndan dönen vatandaşlar yol ortasında kafa kafaya kavgaya tutuşan koçların o anlarını kayda aldı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde otomobilde çalan oyun havaları eşliğinde koçların kafa tokuşturması ilginç görüntüler oluşturdu. Baharın gelmesiyle beraber koyun sürülerinde üstünlük yarışına giren koçların mücadelesi sosyal medyada paylaşıldı. Yoğun ilgi gören görüntüler beğeni topladı. - TOKAT
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