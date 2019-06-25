Koçlarla koyun koyuna

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Binali Yıldırım'a kabinede veya Cumhurbaşkanlığında görev verileceği iddia edildi

'Her şey güzel olacak Ekrem abi' diye bağıran 16 yaşındaki Berkay'ın İmamoğlu'ndan beklentisi