Koçluğa ilk adım eğitimleri İstanbul'da devam ediyor - Son Dakika

Türkiye'de son 10 yılda 4 bin kişi Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) onaylı eğitimlerle koçluğa adım attı. Giderek yaygınlaşan koçluk eğitimlerinin bir yenisi, 29 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.



Türkiye'de yaşam koçluğuna ilgi arttı, son 10 yılda Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) onaylı eğitimlerle koçluğa adım atanların sayısı 4 bini aştı. Eğitimler, kariyer sahibi yöneticilerden iş hayatına yeni atılmış genç bireylere, kişisel gelişimi odağına alan herkese profesyonel ve bireysel hayat kalitesini artırmak için edinmeleri gereken temel koçluk bilgi ve becerilerini sunuyor. Türkiye'de bu alandaki profesyonellerin sayısını artırmak amacıyla düzenlenen eğitimlerin bir yenisi daha İstanbul'da düzenlenecek. 29 Şubat - 1 Mart 2020 tarihlerinde Ümraniye'de gerçekleşecek temel koçluk eğitimi, E-Nub'dan Mentor Koç Fatih Elibol ve Eğitimci Profesyonel Koç Feyza Yıldız Akın tarafından verilecek.



Katılımcılar ICF onaylı katılım belgesi alacak



Yapılan bilgilendirmede; 2 günlük program kapsamında toplam 20 saatlik eğitimle koçluğa ilk adımı atacak olan katılımcılar; kendilerini fark etme, potansiyellerini artırma, öz kontrollerini sağlama, çevreyi analiz etme ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Koçluğun anlam ve içeriği, bilinçli ilişki kurma yöntemleri, etkili dinleme, başarılı iletişim metotları, güçlü soru sorma teknikleri ile koçluk araç ve metotları gibi konuların ele alınacağı eğitimde katılımcılara ICF onaylı katılım belgesi de verilecek.



"Fark et, algıla, hakim ol, başar"



Planlanan eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Feyza Yıldız Akın, "Bireylerin fark oluşturmaları ve güç sahibi olmaları, hem iş hem de özel yaşamlarında verimlilik açısından önem taşıyor. 'Fark et, Algıla, Hakim ol, Başar' sloganı ile verdiğimiz eğitimde, katılımcılara kendilerini fark ettirip algılarını açarak, öz potansiyellerini ortaya çıkarmalarında yardımcı oluyor, çevrelerini analiz etmelerini ve iletişim becerilerini güçlendirmelerini sağlıyoruz. Böylece bilinçli başarıların önünü açıyoruz. Bu motivasyonu daha geniş kitlelere yaymak isteyenlerin sayısı ise gün geçtikçe artıyor. Modern hayatın olmazsa olmazı haline gelen temel koçluk becerilerinin Türkiye'de de önemsenmesinin mutluluğunu yaşarken, bireylerin özellikle Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF'den, dünyanın bir çok yerinde geçerliliği olan eğitimler almalarını sağlıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL