Koçluğun, Lidere Faydaları Nelerdir? İyi Bir Liderin Özellikleri!

House of Human CEO'su Umut Ahmet Tarakcı, koçluğun lidere faydalarından ve iyi bir liderin özeliklerinden bahsetti.

İyi lideri 'kedini yönetebilen insan' olarak tanımladı. Özelliklerini ne istediğini bilen, bu isteğini doğru aktaran, duygusal olarak kendini ifade edebilen, bilişsel olarak da net olmaya çalışan insan olarak sıraladı. İlişkilerinde önceliği başkasına vermenin önemli olduğunu ifade etti. İyi liderin sonra konuştuğunu ancak davranış olarak önce hareket ettiğini söyledi.

Gelecekte neyin önemli olabileceğini ayırt edebilmenin ve geleceği yönetmenin önemli olduğunun altını çizdi. İyi bir liderin işini iyi yönetmesi gerektiğini bunun için iş bilgisi ve planlamanın bilinmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Koçluğun bu süreçleri kavramsallaştırdığını ve tek tek baktığını aktardı. Koçluğun kişiye ayna tuttuğunu ve eksik yönlerini söylediğini sözlerine ekledi. Liderlerin sadece koçluk almamasını aynı zamanda koçluk verebilecek kadar ehil olması gerektiğini söyledi.