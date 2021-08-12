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"Koçluk eğitimi alanlar kurum içi rekabette fark atıyor" - Son Dakika

"Koçluk eğitimi alanlar kurum içi rekabette fark atıyor"

12.08.2021 10:07

İş hayatında çalışanlar arası rekabet giderek artıyor.

İş hayatında çalışanlar arası rekabet giderek artıyor. Z kuşağının da katılmasıyla 4 kuşağın bir arada çalışmaya başladığı şirketlerde kurum içi rekabetin arttığını söyleyen Perfect Mind Coach Academy Lideri Kamil Murat Özlen, "Koçluk ve liderlik eğitimleriyle yoluna devam edenler, kariyerlerinde ölçülebilir farklar yaratarak şirketin geleceğinde kendilerine kalıcı bir yer ediniyor" dedi.

Z kuşağının iş dünyasına dahil olmasıyla şirketlerin yaş ortalaması hızla azalırken; pek çok şirkette baby boomer, X, Y ve Z olmak üzere 4 kuşağın bir arada çalıştığı görülüyor. Bu durum kurum kültürünü zenginleştirirken, kurum içi rekabeti de artırıyor. Pandeminin de etkisiyle giderek artan dijitalleşme de iş ortamındaki rekabet unsurlarına yenilerini ekliyor. İşverenlerin artık daha verimli ve yüksek performanslı çalışanları tercih ettiğini söyleyen Perfect Mind Coach Academy Lideri Koç Mentor Eğitmen Kamil Murat Özlen, "Koçluk ve liderlik eğitimleriyle yoluna devam edenler ise kariyerlerinde ölçülebilir farklar yaratarak şirketin geleceğinde kendilerine kalıcı bir yer ediniyor. Nitekim, Fortune 1000 şirketlerinde yapılan bir çalışma da koçluk eğitimi alan liderlerin yüzde 48'inin iş kalitesinde artış görüldüğünü ortaya koyuyor" diye konuştu.

İYİ LİDERLER GÜÇLÜ İLETİŞİM KURMALI, SORUNLARI ÇÖZMEDE ESNEK OLMALI

Pandemi sürecinde teknoloji ve dijitalleşmeye adapte olmanın bir zorunluluk haline gelmesinin insanları iş yaşamındaki beceri ve yeteneklerini de geliştirmeye zorladığının altını çizen Kamil Murat Özlen, "İyi liderler güçlü iletişim kurma, çevresindekileri motive etme, sorumluluk alma ve verme, geribildirimleri dinleme ve sürekli değişen dünyada sorunları çözmede esneklik gibi yeteneklere sahip olmalı. Ne var ki araştırmalar, şirketlerin yüzde 71'inin mevcut liderlerinin organizasyonlarını geleceğe taşıyabileceğini düşünmediğini gösteriyor. Tam da bu noktada karşımıza çıkan, 21. yüzyılın en önemli kişisel gelişim araçlarından olan koçluk, liderlik yeteneklerine sahip olmak isteyen her insan için kıymetli" ifadelerini kullandı.

DOĞRU YETKİNLİKLER İŞ HAYATINDA CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN DE ÖNÜNÜ AÇIYOR

145 ülkede tanınan Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) standartlarıyla hizmet veren Perfect Mind Coach Academy bünyesinde koçluk eğitimleri verdiklerine değinen Murat Özlen, "Profesyonel koçluk eğitimlerinin yanı sıra, 2016 yılından bu yana birey ve kurumlara performans, verimlilik ve liderlik konulu birçok eğitim veriyoruz. Onları motivasyon, iletişim, pozitiflik, güvenilirlik, yaratıcılık, sürdürülebilirlik ve esneklik gibi pek çok alanda daha yetkin hale getirmeyi hedefliyoruz. Öte yandan, iş hayatında yalnızca kuşaklar arası rekabetin değil, cinsiyet eşitliği adına verilen mücadelenin de arttığını görüyoruz. İnsana yatırım yapan tüm kurumların aslında geleceğe yatırım yaptığına inanıyor, kazanılan doğru yetkinliklerin kadınları daha da güçlendirerek iş hayatında cinsiyet eşitliğinin önünü açacağını biliyoruz" açıklamasında bulundu.


Koçluk eğitimi alanlar kurum içi rekabette fark atıyor
Koçluk eğitimi alanlar kurum içi rekabette fark atıyor
Koçluk eğitimi alanlar kurum içi rekabette fark atıyor

Yatırım, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Koçluk eğitimi alanlar kurum içi rekabette fark atıyor' - Son Dakika


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