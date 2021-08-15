Koçluk Sektöründeki Engeller Neler?

House Of Human CEO'su Umut Ahmet Tarakcı, koçluk sektörünün gelişimini ve koçlukta yaşanan engelleri anlattı.

Birçok firmada koçluğun önünde kültürel engellerin olduğunu söyledi. Ülkemizde koçluğun yeni yaygınlaşması sebebiyle bazı firmalarda dirençle karşılaşıldığını belirtti. Firmalar için kültürel dokunuşların gerekli olduğunu, bireysel koçlukta ise bireylerin kültürlerine bakılması gerektiğini ifade eden Tarakcı "Toprak hazır olmadığında tohumun yetişmeme ihtimali var" dedi.

Ülkemizde koçluğun standartlaştırılması için çeşitli çalışmaların yapıldığını ancak bunların yeterli olmadığını ifade etti. Koçluğun belirli standartları ve nitelikleri olmadığı için herkesin kendisini koç olarak tanıttığını ve bu yüzden işin içine bilişselliğin katılması gerektiğini vurguladı.

Son 10 yılda koçluk sektöründe ciddi ilerleme sağlandığını, her eğitmenin koçluk eğitimi aldığını ve yönetici koçlarının saygın insan rolünde olduğunu söyleyen Tarakcı, zaman içerisinde koçluğun bir federasyona dönüşeceğini ve daha düzenli bir meslek haline geleceğini ön gördüğünü ifade etti.